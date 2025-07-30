Чиновники разъяснили ситуацию с оставшимся без льгот сельским врачом

Карельское министерство отреагировало на ситуацию с оставшимся без льгот сельским врачом.

Врач-эндокринолог несколько лет назад переехала по программе «Земский доктор/ Земский фельдшер» в Пряжу, рассчитывала получить бесплатный участок земли и миллион на строительство дома. Но не смогла. О проблеме она рассказала Народному фронту Карелии.

В министерстве земельных и имущественных отношений республики рассказали, что в 2023 году врач-эндокринолог несколько раз обращалась к ним с просьбой разъяснить процедуру получения земельного участка. В письменных ответах говорилось, что специалисту нужно самому найти участок земли и, если он подходит по параметрам регионального закона № 2418-ЗРК, то обратиться с заявлением. По данным министерства, врач не обращалась к ним с заявлением предоставить конкретный участок, соответственно никто ни в чем не отказывал.

Также в ведомстве пояснили, что граждане, работающие в муниципалитетах и имеющие специальность «врач», имеют право на получение участка земли без относительности к той или иной категории: терапевт, эндокринолог либо кардиолог.

В минздраве Карелии также сообщили, что врач получила единовременную выплату в размере двух миллионов рублей в рамках федеральной программы «Земский доктор». © «Петрозаводск говорит»