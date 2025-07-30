Публикуем календарь стрижки волос на август 2025 года

Лунный календарь стрижки волос на август 2025 года подскажет, когда следует идти стричься, чтобы привлечь в свою жизнь удачные стечения обстоятельств, обрести здоровье и богатство.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 августа. Посещение парикмахерской может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

2 августа. С новой прической ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

3 августа. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

4 августа. Лучше не стричься, чтобы не привлечь в свою жизнь нежелательные события.

5 августа. После визита к парикмахеру вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

6 августа. Новая прическа сделает вас более удачливым человеком, привлечет материальное благополучие.

7 августа. Не стригитесь сегодня — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

8 августа. Сделав стрижку, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

9 августа. Посещение парикмахерской привлечет болезни и неприятности, связанные с посторонним вмешательством.

10 августа. Лучше не стричься — есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

11 августа. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

12 августа. Новая прическа может привлечь бедность в ваш материальный и духовный мир.

13 августа. Сделав стрижку, вы станете красивее и привлекательнее.

14 августа. После визита к парикмахеру вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

15 августа. День хорош для стрижки — ваше лицо станет красивее и выразительнее.

16 августа. Новая прическа принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

17 августа. Посетив парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

18 августа. Стрижка принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.

19 августа. С новой прической ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

20 августа. После визита к парикмахеру вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

21 августа. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

22 августа. С новой стрижкой ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

23 августа. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

24 августа. Посещение парикмахерской может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

25 августа. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

26 августа. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

27 августа. Стрижка подарит вам удачу и богатство.

28 августа. Не стригитесь — можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

29 августа. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

30 августа. Стрижка подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.

31 августа. Визит к парикмахеру может привлечь неясность и запутанные ситуации.