Сотрудничество с «Вайлдберриз» будет на выгодных для Карелии условиях

В центре внимания – инвестиционный проект, предполагающий создание сортировочного центра для развития онлайн-торговли на территории республики, учитывающий выдвинутые регионом условия к его основным параметрам, а также возможности и интересы Карелии. Сегодня стороны завершили подготовку к реализации проекта.

Для нас крайне важно, что новый проект будет обеспечен трудовыми ресурсами Карелии. Сейчас мы говорим про проект с высокой степенью автоматизации, который предусматривает создание 2,5 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Сегодня онлайн-торговля открывает безграничные возможности для развития собственного дела. С каждым годом все больше карельских предпринимателей выходят на данный маркетплейс, активно на нем работают и хотят масштабировать свой бизнес,

– отметил Артур Парфенчиков.

Сортировочный центр планируют построить в районе станции Томицы в Петрозаводске, на этой территории сегодня активно развиваются промышленные предприятия республики. Площадь складских помещений составит 63,5 тыс. кв.м, а объем инвестиций почти 4 млрд рублей. Современный многофункциональный сортировочный центр оборудуют и интегрируют в логистическую структуру крупнейшего маркетплейса России. Он будет оказывать услуги фулфилмента клиентам компании – сюда входит прием и обработка заказа, упаковка и доставка товара конечному потребителю.

Все больше наших карельских предпринимателей выходят на электронную площадку, в том числе благодаря помощи Центра «Мой бизнес» республики. Уже сегодня на маркетплейсе «Вайлдберриз» зарегистрировано более 1900 компаний из Карелии. Их товарооборот ежегодно составляет более 1,9 млрд рублей,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

После рабочей встречи Артур Парфенчиков и Татьяна Ким посетили выставку карельских товаропроизводителей, которые уже представлены на маркетплейсе или планируют выйти на площадку со своей продукцией. Свои товары представили 18 предпринимателей. На мероприятии был дан старт в Карелии новой комплексной программы развития российских брендов «Платформа роста». Это комплексный проект развития и поддержки отечественных предпринимателей. Его объединенная компания Wildberries & Russ реализует в России при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Карелия стала 24-м регионом, в котором запущена «Платформа роста». К программе уже присоединились более 30 карельских предпринимателей – местные производители, работающие с товарами потребительского спроса.

Сегодня в проекте больше 450 брендов из регионов России. До конца года РВБ планируют присоединить к программе поддержки до 1000 брендов из 40 регионов и увеличить оборот каждого участника в два раза.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия