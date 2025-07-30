Полицейские «узнали» в пенсионерке двадцатилетнюю воровку

Текст, фото: Антонина Кябелева

Эта история, которая 30 июля 2025 года стала предметом рассмотрения в Верховном суде Карелии, могла бы стать анекдотом. Если бы не обстоятельства задержания пожилой женщины, которая, выйдя вечером из дома, ночь провела в камере.

В общих чертах ситуация, в которой оказалась пенсионерка Алла Чохели, выглядит следующим образом. Женщина проживает на Первомайском проспекте. Вечером 17 июня 2025 года она вышла из своего подъезда и увидела полицейскую машину. Когда она приблизилась, то услышала окрик стражей порядка, дескать, двадцать пять лет, фиолетовая курточка, стой. По версии Чохели, она ускорила шаг, по словам одного из двух полицейских Михаила Белоутова, женщина попыталась скрыться.

Петрозаводчанку задержали и предложили сесть в машину, чтобы проехать к магазину «Магнит» для опознания. У полицейских была ориентировка на предполагаемую воровку: молодая женщина 20-25 лет, темные волосы, фиолетовая куртка. Алла Чохели никуда ехать не хотела, назвала свою фамилию, убеждала, что она законопослушная гражданка, и отказывалась сесть в машину. В общем, диалога не получилось, и хоть стражи порядка видели, что на молодую воровку светловолосая Алла Чохели, которой около 60 лет, явно не тянет, видимо, решили довести дело до логического конца, то есть силой отвезти непокорную пенсионерку в «Магнит».

В распоряжении редакции есть видеокадры задержания женщины, которые сделал турист, случайно оказавшийся на месте происшествия. Алла Чохели утверждает, что очень испугалась полицейских и думала, что с ней может приключиться одна их тех нехороших историй с «оборотнями в погонах», которыми так изобилует и отечественный, и зарубежный кинематограф. Пенсионерка стала громко кричать, желая привлечь внимание прохожих. Ей заломали руки, пытаясь надеть наручники, ударами ног поставили на колени, проверили сумку и затолкали в полицейскую машину. В «Магните», естественно, подтвердили, что воровка – молодая женщина, а не пенсионерка.

За неповиновение полиции Аллу Чохели поместили в камеру предварительного содержания, а точнее в специальное помещение для административных задержанных. То, что у женщины четырнадцатилетний сын-инвалид, впечатления на полицейских не произвело. На следующий день Чохели отвезли в Петрозаводский городской суд, признали виновной в административном правонарушении и назначили штраф в 2 тысячи рублей. Алла Чохели, уверенная, что с ней поступили несправедливо, решила обжаловать судебное решение в Верховном суде РК.

Судья Верховного суда Карелии Владимир Коваленко предельно внимательно отнесся к рассмотрению этого дела. Был допрошен Михаил Белоутов, просмотрены видеозаписи, предоставленные и полицейским, и Аллой Чохели.

Анита Федоткова, представляющая интересы Чохели, согласна, что если к делу подойти формально, то, действительно, ее доверительница сопротивлялась сотрудникам полиции, за что предусмотрена административная ответственность. Но, если отвлечься от формального подхода, то эта история приобретает другие оттенки. Федоткова отметила, что Чохели просто не обратила внимания на окрик полицейских, так как речь шла о двадцатипятилетней женщине. Когда ее сзади схватили за руки, то она испугалась. По словам Федотковой, Чохели предлагала полицейским подняться к ней в квартиру, чтобы она показала паспорт, она готова была пройти в отделение полиции, расположенное рядом с ее домом. Алла Чохели боялась оказаться внутри патрульной машины. Когда на пенсионерку стали надевать наручники, видимо, сработал инстинкт, и она стала кричать, пытаясь вырваться.

«Никакого сопротивления сотрудникам полиции изначально Алла Валерьевна не оказывала»,

- сказала Федоткова.

Она считает, что задержание Чохели было незаконным, так как она совсем не подходила под описание подозреваемой, которое было у полицейских.

Михаил Белоутов рассказал, что ему и его напарнику поступила ориентировка на девушку 20-25 лет, небольшого роста, одетую в пеструю юбку и фиолетовую кофту или курточку, которая украла из «Магнита» продукты питания. Стражи порядка стали прочесывать территорию, как выразился Белоутов, «по горячим следам». Чохели привлекла полицейских пестрым платьем и фиолетовой кофтой. По поводу несовпадения цвета волос, объяснил Белоутов, полицейские решили, что это в магазине что-то перепутали. Он утверждает, что он и его напарник представились, попросили показать сумочку и вежливо предложили проехать в «Магнит», мол, если женщину не опознают, то перед ней извинятся и доставят обратно домой:

«Гражданка Чохели сделала очень удивленный вид и, ничего нам толком не пояснив, бросилась бежать. Мы ее сразу же схватили за руки, но сильно не зажимали».

Женщина, по его словам, стала громко кричать, и полицейские сделали вывод, что она причастна к краже продуктов. Дальше пошли в ход наручники. По мнению Михаила Белоутова, подозрения Аллы Чохели в том, что ее хотят похитить, были абсолютно необоснованны.

Интересный момент. Полицейские имели при себе систему «Дозор», персональный видеорегистратор, который фиксирует действия сотрудников полиции при несении ими службы. Правда, заработали видеорегистраторы и у Белоутова, и у его напарника уже после того, как женщина оказалась в наручниках.

«Когда мы к ней подошли, видеорегистратор, к сожалению, завис»,

- сказал Михаил Белоутов.

Так получилось, что и у напарника произошло «зависание».

«Такое, к сожалению, бывает. Техника несовершенна»,

- заметил сотрудник полиции.

Он утверждал, что никаких ударов по ногам пенсионерке никто не наносил.

«Она сама падала на колени, пытаясь вывернуться»,

- сказал Белоутов.

Но на представленной в суд видеозаписи видно, как пенсионерку бьют по голени, после чего та падает на колени.

Судья Владимир Коваленко задал закономерный вопрос о том, почему не обратили внимание на возраст женщины. Ведь двадцатипятилетнюю женщины сложно перепутать с пенсионеркой. Белоутов сослался на то, что у него не было фотографии подозреваемой. Судья поинтересовался, почему пенсионерку не отпустили домой на ночь, когда выяснилось, что она непричастна к краже.

«Ну, потому что она пыталась от нас сбежать»,

- сказал Михаил Белоутов.

На одной из записей, которые были представлены в суд, есть диалог мужчин, решающих, что теперь делать с женщиной. Обсуждался вариант взять с пенсионерки расписку, что она не имеет претензий к сотрудникам полиции. Но, видимо, решили, что пенсионерке лучше переночевать в камере.

Ночью Алле Чохели стало плохо. Ей вызвали скорую помощь. Белоутов рассказал, что она отказалась от осмотра врачом. Пенсионерка объяснила, что ей предлагали оголиться под внимательными взглядами задержанных мужчин, находящихся в соседних помещениях.

В материалах дела есть весьма лаконичные без подробностей показания двух свидетелей происшествия. Судья удовлетворил ходатайство Аниты Федотковой о вызове их в суд. Также в суд должны представить записи с видеорегистраторов полицейских и дать пояснения о причинах их «зависания». Следующее заседание суда запланировано на 5 августа.

Отвлекаясь от конкретных обстоятельств дела, невольно понимаешь, в чем главная наша беда. К сожалению, в России так и не удалось принципиально улучшить имидж полиции, основательно подорванный историческим прошлым. Многие граждане испытывают подсознательный страх, почувствовав интерес к себе со стороны стражей порядка. Так уж повелось, что зачастую россияне от полиции ждут не помощи, а неприятностей. Даже если ни в чем не провинились перед законом. Увы, история, приключившаяся с Аллой Чохели, лишь подтверждает опыт поколений: бояться есть чего. © «Петрозаводск говорит»