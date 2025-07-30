Последний день июля не принесет прохлады жителям Карелии

31 июля в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +18, +20, днем +27, +29, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии тоже не продохнуть. Установится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, на юге местами до +23, днем +26, +31.

В гидрометцентре предупредили, что с 30 по 31 июля на большей части республики и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7-9 градусов (норма от +15,4 до +18,5).

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +15, днем +31;

В Кондопоге ночью +17, днем +29;

В Медвежьегорске, Олонце, Сегеже ночью +16, днем +30;

В Пудоже ночью +14, днем +31;

В Сортавале ночью +18, днем +30;

В Суоярви ночью +16, днем +29. © «Петрозаводск говорит»