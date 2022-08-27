Предприятие Петрозаводска надеялось: власть оценит их рвение и поможет

В автоколонну больницы Скорой медицинской помощи ровно 20 лет назад пожаловал мэр города и был приятно поражен царящими там чистотой и порядком. Наверное, он не ожидал, что у нас есть места, на которые можно дать равнение другим. Вероятно, для властей это было неожиданно, потому что с этой автоколонной то и дело возникали проблемы. Но проблемы эти, надо отдать должное, возникали не внутри предприятия. Они сваливались на нее извне. И основной из них была, конечно же, нехватка финансов. То бензин не на что заливать, и машины «Скорой» по городу передвигаться не могут. То покрышек нет, и на таком транспорте становилось ездить просто опасно. То зарплату водителям не давали месяцами, и желание работать в таких условиях, согласитесь, угасало.

Сами работники той автоколонны были убеждены, что ничего удивительного в том, что им хочется поддерживать чистоту, нет. Это обыкновенный порядок, который они старательно наводили в течение пяти лет. Водитель Анатолий Смольянинов сказал так: «Мы сами тут работаем – и нам приятно, когда все нормально!»

Никаких дополнительных субсидий на благоустройство не потребовалось. Все за счет больницы – взаимозачетом с клиентами различных предприятий, а также своими силами после работы и по собственной инициативе. «Конкретно что? А вот мы асфальт, дырки заделали, – показал водитель Василий Евсеев. – Чтобы хорошо ездить было, чтобы не бить машину. Еще вот где стоянка, здесь была раньше гора земли, мы все вытаскали».

Особым талантом, как выяснилось, обладал начальник автоколонны. Он любил цветы! И он сам тут «озеленил» грядки под окнами здания. Дорожку фонариками украсили не от хорошей жизни, ведь «Скорая» работает круглосуточно, и в темное время суток здесь было не разъехаться. Однако, далеко не все устраивало рачительных работников автоколонны. «Хотелось бы много сделать, но бюджет не резиновый, деньги нам не выделяются на эти дела. Такие вопросы, как ремонт кровли крыши здания, асфальтирование – видите, в каком неприглядном состоянии проезжая часть, стоянка – здесь постоянно вода, когда дожди, снег», - сказал Валерий Белкин, начальник гаража.

Работники надеялись, что мэр города, оценив образцовый порядок в автоколонне, надумает поощрить аккуратных работников и выделить им некоторые денежные средства на их хозяйственные нужды.

В Петрозаводске состоялось межведомственное совещание по вопросам состояния таможенной инфраструктуры в Карелии. И это было весьма ко времени. У России на государственной границе с Финляндией, а это 731 километр, имелось в те годы 7 международных пунктов пропуска, и спорных решений по ним в те годы хватало. Оценка состояния погранично-таможенный инфраструктуры в республике стала главной темой межведомственного совещания в Петрозаводске, которое открыл Глава Карелии Сергей Катанандов: «Нам удается очень много делать вместе, это является предметом нашей гордости. Не было ни одного случая, когда бы пограничные службы, таможенной инфраструктуры и органы местного самоуправления, и правительство Карелии не находили общего языка. Мы решаем одну общую важную задачу – развиваем территорию».

Для республики это собрание имело значение еще и потому, что 65% продукции Карелии отправлялось на экспорт. Учитывая присутствие полномочного представителя президента РФ в СЗФО Виктора Черкесова, у присутствующих появилась редкая возможность высказать свои соображения о том, как законодательные акты и административные меры, которые принимались в Москве, сказываются на конкретной региональной экономике. Многие из этих решений были явно не на пользу нашей приграничной республике. Например, зачем машину с лесом досматривать 45 минут? Почему не пять или десять? Ведь это тормозит поток транспорта. Подобных «почему» было много.

«Сегодня появилась еще одна проблем, к которой необходимо отнестись серьезно, - добавил Сергей Катанандов. – Ведется межгосударственный диалог по поводу того, какой грузоподъемности транспорту ездить по дороге. Это не праздный вопрос. Крупногабаритные лесовозы разрушают дороги Карелии. Сейчас в России развернуто большое дорожное строительство. Вкладываются огромные средства. И когда мы говорим о закрытии всех дорог для транспорта с большой грузоподъемностью, в том числе грунтовых дорог – то в этом нет никакого смысла. Потому что эти дороги никто не разрушает. Они и так в таком состоянии, что дай бог чтобы машины по ним вообще прошли. Надо немедленно открывать пункты упрощенного пропуска, надеюсь, что с Виктором Васильевичем нам удастся решить эту проблему».

Участники совещания определили конкретные меры по обустройству пунктов пропуска на карельском участке Российско-Финляндской границы.

Таким было 27 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.