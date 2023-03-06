Распри завода и мэрии Петрозаводска поставили под угрозу судьбу заказа

Коллектив судостроительного завода «Авангард» ровно 20 лет назад обратился с открытым письмом к председателю правительства Карелии Павлу Чернову. Из письма следовало, что под угрозой находились не только теплоснабжение микрорайона Ключевая (которую топит завод), но и исполнение государственного оборонного заказа – ремонт минного тральщика.

Этот минный тральщик пришел в порт завода «Авангард» 15 октября 2002 года. Впервые за последние десять лет наше предприятие получило такой выгодный и почетный заказ. Это стало возможным благодаря активному содействию правительства республики и личному участию в переговорах Главы РК (тогда им был Сергей Катанандов).

Однако, в начале весны 2003 года, когда на предприятии ждали проверку командования Военно-морского флота, которое обещало новые заказы, руководство завода заявило, что работы по ремонту тральщика могут быть остановлены.

«Вчера у нас был инспектор «Карелэнерго», который произвел опять ряд отключений за неуплату за энергетику. Это уже где-то порядка 70% кроме самой котельной, которая еще будет работать. И часть производства уже отключена»,

- перечислил Вячеслав Соколов, генеральный директор ОАО «Авангард».

Также администрацию завода предупредили о том, что его отключат от газа. Предприятие задолжало поставщикам 12 миллионов за этот вид топлива. А администрация города должна была «Авангарду» за отопление Ключевой 14 миллионов рублей. Заместитель мэра Петрозаводска Сергей Костин признал это обтекаемо: «Сегодня – да – есть небольшие неплатежи. Но они связаны только с тем, что население платит равномерно 12 месяцев, а не чисто в отопительный сезон за потребленное тепло».

На «Авангарде» утверждали, что эта «вилка» между платежами, была учтена в графике финансирования, подписанном еще прошлой администрацией. Поэтому нынешняя лукавит, утверждая, что текущие платежи должны покрывать все расходы.

«С приходом новой администрации, к сожалению, этот график был заброшен в самый дальний угол. Он не был выполнен ни на копейку, в результате чего и возникла задолженность в 14 миллионов», - пояснил Игорь Федотов, первый заместитель генерального директора ОАО «Авангард».

Когда угроза оставить без тепла и без газа целый микрорайон стала реальной, руководители мэрии и завода сели за стол переговоров. Сергей Костин обещал: «Мы договоримся – и платежи пойдут. Долги января и февраля скоро покроем. А март в конце марта уже, возможно, выплатим. Но в той пропорции, в которой платит население». Вячеслав Соколов сомневался: «Они нам предложили график погашения. Если нас это не устроит, то мы подпишем протокол разногласий. И предложим свой график соответственно». Быстро договоренностей достичь не удалось. Каждая сторона настаивала на своем.

Кинерма – одна из деревень Пряжинского района Карелии. Сегодня о Кинерме знают не только все в Карелии, но и далеко за ее пределами. Она стала знаменитой благодаря неустанной заботе ее жителей и добрых помощников и даже удостоилась звания «Самая красивая деревня России». А в начале 2000-х еще мало кто о ней знал. Первое упоминание о деревне относится к середине 16 века. В 2003 году, когда о ней был снят этот репортаж, она еще не входила в перечень самых красивых деревень страны. Но интерес уже начала вызывать. Хотя бы у жителей нашей республики. В музее ИЗО открылась выставка участников международного проекта «Живая Кинерма», объединенных заботой о сохранении исторического наследия Карелии.

Выставка состояла из нескольких разделов. Открывали ее работы народного художника России Бориса Поморцева. Кстати, тогда ему самому не довелось побывать в Кинерме. Однако, большинство его пейзажей были посвящены другим, не менее замечательным уголкам Карелии и написаны с натуры. Целый зал был отведен под предметы, в разное время привезенные сотрудниками музея ИЗО из этнографических экспедиций в Кинерму. В следующем зале была выставлена икона Богоматери «Смоленская», написанная новгородскими мастерами в 16 веке. До 80-х годов двадцатого века она украшала часовню в деревне Кинерма. «Хозяйка деревни», как ее сегодня называют Надежда Калмыкова, которая в 2000-е годы поднимала деревню, с удовольствием рассказывает гостям и историю часовни и легенду об этой иконе. Телеканал «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики, снимал об этом целую программу.

В том же зале представлены графические работы студентов отделения архитектуры финского города Оулу. Вместе со своим преподавателем – фотографом, архитектором и дизайнером Раймо Ахоненом – они провели лето в нашей деревне Кинерма.

«Проблема сохранения культурного наследия Карелии, - говорил Владимир Платонов, заместитель директора музея ИЗО. – Это именно то, что объединяет и живопись Бориса Поморцева, и фотографии, сделанные финским ученым и фотографом Раймо Ахоненом. И вот эти древние экспонаты, привезенные нами из Кинермы».

Фотографии Раймо Ахонена составили четвертую часть экспозиции. Работы были созданы им во время его поездки в две деревни: карельскую – Кинерму и французскую – Караш. «Французская деревня – каменная, построенная из камня. А в карельской деревне Кинерма все построено из дерева. Но вглядываясь в эти фотографии, мы видим, что в сущности в этих стенах – каменных и деревянных – течет очень похожая жизнь», - отметил Владимир Платонов. Фотографии выставлены были попарно, по замыслу автора. К каждой карельской была подобрана близкая по изобразительному ряду французская. Чтобы зрителю было легче увидеть схожесть деревенской жизни на разных концах европейского континента.

Таким было 6 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.