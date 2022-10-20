Уроженец нашего завода вернулся из Полярного, чтобы пройти ремонт дома

В Петрозаводск ровно двадцать лет назад прибыл минный тральщик Северного флота. За 26 лет до этого корабль был построен на заводе «Авангард». Это же предприятие взялось за его ремонт.

Утром к причалу завода пришвартовался минный тральщик. «Переход был очень тяжелым в условиях Баренцева моря и штормовой погоды. Но ваш корабль не подвел», - сказал, сойдя на берег и здороваясь с руководителями завода Михаил Казанцев, командир дивизионных базовых тральщиков.

Такой же переход, только в обратном направлении, этот тральщик совершил в 80-х. После того, как его построили на нашем заводе в 1986 году, он служил в Кольской флотилии Северного флота. Базировался в городе Полярный. «Нагрузка на корабль, на корпус, механизмы была очень большая во время перехода. Но все работало, ничего не ломалось. Я долго думал, почему он идет и даже малейших неисправностей нет? И я понял – корабль идет домой!», - говорил Михаил Казанцев на встрече с журналистами.

В последние десять лет судостроительный завод «Авангард» занимался чем угодно, только не строительством и не ремонтом судов. Даже лицензию на производство ремонтных работ на кораблях предприятие получило меньше года назад. «Возвращаясь в историю, мы делали в советское время мелкий ремонт кораблей Балтийского флота и Черноморского флота. А доковый ремонт – это уже серьезно. Это поднятие корабля, ремонт корпуса, оборудования, механизмов», - говорил Вячеслав Соколов, генеральный директор завода «Авангард».

Руководству завода стоило немалых трудов убедить российское министерство обороны в том, что на доковый ремонт тральщик надо ставить именно в Петрозаводск. В итоге положительное решение все же было принято, благодаря тому что в столице Карелии сохранились действующие машиностроительные предприятия, а на них – технологии и специалисты. Немалую роль по словам заместителя министра экономики Льва Шустова, сыграла роль и поддержка республиканского правительства. «Я рассчитываю, что к 1 июня мы должны выполнить доковый ремонт. После этого у нас будут вестись переговоры в следующем году на поставку в ремонтзавод еще двух кораблей Кольской флотилии, которые тоже были построены на «Авангарде» и двух кораблей Балтийского флота», - заверил директор Соколов.

Благодаря вставшему на ремонт в Петрозаводске тральщику не менее 50 инженеров и рабочих завода стали загружены работой по специальности до следующего лета. Не исключено, что какие-то части деталей придется заказать на других предприятиях города. «Поражены красотой ваших мест, радушием населения. Не ожидали! Обязательно всем расскажем, какие у вас здесь хорошие люди. И будем стремиться отводить вам все остальные корабли», - сказал добрые слова на прощанье Михаил Казанцев.

Если первый опыт сотрудничества с министерством обороны РФ окажется успешным, то, надеялись у нас, судостроительный завод «Авангард» наконец-то вернется к постоянной работе по основному профилю.

В петрозаводске собрались ведущие ихтиологи России. Четыре дня они обсуждали проблемы воспроизводства, кормления и борьбы с болезнями рыб, при выращивании в искусственных условиях.

Она стала первой в Карелии научной конференцией, посвященной рыбным проблемам. Как заметил ведущий ихтиолог Карелии Л.П.Рыжков, практически человек участвует только в потребительской части биологических рыбных ресурсов: «Потому что, если не обратить внимание на воспроизводство в естественных условиях, то мы очень много потеряем».

На конференции объединили две программы: на воспроизводство и развитие рыбной отрасли. Существовала программа развития рыбного хозяйства в Карелии до 2010 года. Но все наработки упирались в дорогостоящие рыбные корма. Председатель комитета по рыбному хозяйству РК Борис Житний не раз говорил о строительстве цеха рыбных кормов на базе Кондопожского комбината хлебопродуктов. Однако на этой конференции Борис Житний не появился. Хотя организаторы мероприятия очень надеялись, что обсуждение этой проблемы ведущими специалистами России подтолкнет власти к ее решению.

В Петрозаводск на смену осенним ливням пришли «Акварельные дожди». Третья республиканская выставка с таким названием открылась в Выставочном зале на Ленина, 26. Лучшие художники Карелии представили свои работы в технике акварели.

Акварельные краски знакомы нам с детства. Уже в детском саду мы пытались с их помощью выразить свои чувства. А профессиональные художники используют акварель уже несколько веков, при этом считая эту технику одной из самых сложных. Известный карельский художник Георгий Иванов, куратор выставки «Акварельные дожди», на открытии рассказывал: «У нее свои особенности. Например, прозрачность, которой нет в других техниках. Пронзительность обязательно. Виртуозность исполнения работы. Непредсказуемость акварели. Потому что нужно этим процессом владеть. Это как бы стихия, но стихия все-таки управляемая».

Капризной и непредсказуемой акварелью, по мнению профессионалов, хорошо рисовать дождливые осенние пейзажи, задумчивые карельские озера, утреннюю росу, тайну первого снега, дымку тумана, зацепившуюся за купала Кижского собора. Иными словами – все метаморфозы воды. «Ключом нашей выставки как раз является вода. Аква – вода, и это один из компонентов акварели. Как человек на 80% состоит из воды, так и акварель состоит из воды, но с добавлением медовых красок», - улыбнулся Георгий Иванов.

Свои лучшие работы, созданные за последние два года, на выставке представили около тридцати карельских акварелистов – от патриархов живописи до молодых художников. Вдохновляясь творениями мастеров, посетители экспозиции могли попробовать собственные силы в капризной технике акварели. Для них расстелили рулон бумаги, дали кисточки и краски – рисуй на здоровье.

Таким было 20 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.