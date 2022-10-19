Хозяевам баров и ночных заведений в Петрозаводске поставили на вид

В Петрозаводске ровно двадцать лет назад собирались увеличить число платных автостоянок. По всей видимости, это был лучший способ уберечь машины от угонов. К такому выводу пришли в городском Управлении внутренних дел. Этот вывод они озвучили в мэрии на планерке, и тем самым не обрадовали руководителей города, которым пришлось ломать голову над тем, где взять на это деньги.

Только за прошедшую неделю десять петрозаводских автолюбителей лишились своих транспортных средств. При этом сотрудники милиции Петрозаводска признались в своем собственном бессилии перед угонщиками. Начальник Милиции общественной безопасности Виктор Красножон докладывал: «Происходит рост на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На мой взгляд здесь две причины. Отсутствие должной профилактики и неудовлетворительная раскрываемость».

По словам милиционеров, неоценимую помощь в сокращении числа угонов может оказать городское руководство. Нужно для этого увеличить число платных стоянок. И запретить бесплатно ставить машины во дворах. Виктор Масляков обещал с этим помочь.

В то время, как в микрорайонах злоумышленники угоняли машины, сотрудники милиции были вынуждены по большей части следить за центром города. Тема дискотек и баров снова всплыла на планерке. «Сколько пьяных посетителей, на которых зарабатывают предприниматели в увеселительных заведениях. «Кивач», бар «Next» и кинотеатр «Победа». Извините, тогда давайте они заключат договор с нами, с милицией. Поставим 3-4 милиционера и дежурную машину, и пусть платят деньги, а мы будем смотреть за порядком вокруг этих объектов. Нет возражений?» - предложил мэр города.

Согласны ли были хозяева заведений платить милиции за охрану правопорядка, неизвестно. Приглашение на планерку предприниматели проигнорировали. Плохо то, что, погуляв в заведении, граждане садились за руль. Например, подвыпивший старшеклассник школы №20, без прав управляя папиной машиной, врезался в иномарку. Школьник отделался испугом, а вот два пассажира иномарки пострадали. Поскольку милиция была бессильна, Виктор Масляков был намерен проявить инициативу и обратиться к Президенту России, в Госдуму с предложением ужесточить меры против пьяных водителей.

В октябре в городе Кухмо (Финляндия) в 2002 году проходил съезд вепсских писателей. Там же состоялась презентация первого романа на вепсском языке музыканта и художника из Санкт-Петербурга Игоря Бродского. Карелию на этом съезде представлял Николай Абрамов, поэт, переводчик, журналист газеты «Кодима».

Стихи на вепсском языке и переводы Николай Абрамов читал в Финляндии, на съезде вепсов, которые занимались своим языком и литературой. Там собрались профессиональные литераторы из Ленинградской и Вологодской областей, Карелии и Финляндии. Кроме чтения своих произведений 12 вепсских поэтов и писателей обсудили вопросы сохранения и развития родного языка.

По последним на тот момент данным, в мире насчитывалось 12 тысяч вепсов. Треть из них проживала в Карелии. Получалось, что на каждую тысячу людей, считающих вепсский своим родным языком, приходится один известный литератор. Впрочем, точные данные о численности маленького, но талантливого народа, должна была предоставить перепись населения, которую как раз проводили в России в те дни. «Многие считают вепсов исчезающим народом, что же через десятилетие никого не будет, - улыбался Николай Абрамов. – Но хочу сказать, что ровно сто лет назад про них говорили то же самое. Прошло сто лет, и снова говорят, что, может быть, они пропадут. Но пройдет еще сто лет, и будут так же говорить». Николай Абрамов считал проводимый пересчет населения важным государственным делом. Кстати, сам он долго ждал переписчиков, и не дождавшись, проявил инициативу – переписал себя по телефону.

Таким было 19 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.