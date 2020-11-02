Петрозаводчане захотели у себя во дворе видеть не стриптиз, а памятник

Жители дома №5 «а» по улице Пушкинской ровно 20 лет назад составили текст обращения к главе самоуправления Петрозаводска Андрею Демину и депутату от своего округа Валерию Дубову. Подписали его 27 жильцов. Обращение было довольно гневное. Суть вопроса в том, что тамошние жители выступили категорически против того, чтобы сквер между Домом физкультуры и Национальной библиотекой превращали в элитную автостоянку. Об этом только начали расползаться слухи, но жители этого дома знали, что такие попытки городских чиновников надо пресекать на корню. Иначе могут под корень подсечь любимый жителями скверик под их окнами, чтобы освободить место для автостоянки машин посетителей Дома физкультуры.

Перспективы такого использования этой территории жильцы представляли для себя весьма отчетливо: «Это значит, что у нас не будет ни минуты покоя. Беспрерывный подъезд машин, хлопанье дверьми, гудки, срабатывают сигнальные устройства! Крик, шум!» Соседки поддерживали друг друга: «Нам просто уже жить тут будет невозможно. Нас просто задушат газами, машинами. Нас задушат». Жители знали, что будет. Ведь несколько лет назад они уже имели опыт общения с с посетителями сауны и ночной дискотеки в здании ДФК. Спать было невозможно по причине криков, стоянок машин, хлопанья дверцами под окнами и женских визгов. После этого Дом физкультуры заслужил у тамошнего населения эпитет «публичный». «От физкультуры там ничего не осталось, - уверяла пожилая гражданка. - Только ночные помывки с пьянками. Там даже ресторан внутри делают. Это значит, что на машинах будут девочки голые плясать стриптиз, как это было, когда у нас тут сауна работала. Мы сами видели!»

Это шоу жителям, среди которых много удалившихся на покой мирных пенсионеров, было не по нутру. Сквер — это городское землепользование. Он содержался силами городского комбината благоустройства. Но жители считали его своим. Так как город не позаботился, чтобы у самого дома была своя дворовая территория. Дом был вплотную окружен административными зданиями. Постепенно у жильцов дома отняли даже территорию сушилки для белья. О детской площадке не было и речи. Между тем ценность этой земли определялась Земельным кодексом.

«Там говорится, что эти земли предназначены для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения», - заметил Дмитрий Рыбаков, координатор Ассоциации Зеленых РК, который пришел на стихийный митинг жильцов. Культурно-бытовые потребности у населения, как известно, разные. Осталось только решить, чьи потребности более культурные, а чьи — более бытовые. Жильцы дома, например, считали, что для круглосуточной стоянки личных авто посетителей ДФК есть место во дворе самого ДФК. А этот сквер культурная общественность предлагала отвести под памятник Элиасу Леннроту. Жители уверены, что эта фигура не затмит образ великого Пушкина, воплощенного в памятнике по другую сторону Национальной библиотеки. Жители дома 5 «а» обратили внимание городских властей на свою непоколебимую решимость в деле отвоевывания скверика: «Мы на рельсы будем ложиться, понимаете? На рельсы! Только так. Потому что иначе нам себя не защитить».

В 90-е годы репортерам так часто приходилось снимать сюжеты о том, как непросто живется работникам сферы здравоохранения, что любое событие со знаком плюс воспринималось, как настоящий праздник. Подарят ли нужную технику в поликлинику либо привезут лекарства в качестве гуманитарной помощи, - мы радовались всему. А вот такие новости, как эта, были удивительны. Ровно 20 лет назад архиепископ Карельский и Петрозаводский Владыка Мануил освятил новое культовое сооружение — часовню Республиканской больницы. Она стала одной из первых лечебных учреждений в Петрозаводске и, пожалуй, во всей Карелии, где был организован свой приход.

Согласно православной традиции все подобные учреждения — приюты, дома для престарелых, больницы — должны по возможности иметь свою церковь, часовню или молитвенный дом. Эта традиция была прервана после революции, и только в конце 90-х вновь возрождалась. Часовня при Республиканской больнице, которую освятил епископ Петрозаводский и Карельский Мануил — одно из первых лечебных учреждений в Карелии, где был организован свой приход.

Возведение часовни началось в 1999 году. Интересно, что идея строительства молитвенного дома принадлежала не врачам, и не священнослужителям. Выполняя договорные работы по строительству дорог, в том числе и на территории больницы, сотрудники Дорожного комитета предложили построить часовню. Идею дорожников поддержал ряд фирм и частных организаций. Проект здания, одобренный епархией, создавался с учетом архитектурных канонов культовых зданий Севера. Кровля и маковка деревянной часовни покрыты лемехом. Внутри прихожан храмовая Ахтырская икона Божьей Матери, явление которой было 270 лет назад. История самой иконы необычна.

В отступление от канона Богородица изображена без головного покрова на фоне распятия, в чем сокрыт тайный символ: здесь Божья матерь знает о дальнейшем пути и воскрешении сына. Она заступница и защитница. Поэтому «Ахтырская» Божия матерь — покровительница всех путешествующих и страждущих. Традиционно ее изображение помещалось в домах призрения и лечебницах. Свой приход в терапевтическом отделении Республиканской больницы было поручено возглавить отцу Николаю Озолину. Так что у тамошних больных появился свой духовник, а сама часовня стала первым больничным приходом, после которого эта христианская, когда-то весьма популярная традиция, снова возродилась.

Таким было 2 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото 4vsar.ru)