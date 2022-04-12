В этот день в Петрозаводске только и разговоров, что о космосе

12 апреля – День космонавтики. В России гордятся, что первым человеком, преодолевшим земное притяжение, стал наш соотечественник – Юрий Гагарин. В Петрозаводске ровно двадцать лет назад нашелся специалист, который так или иначе был связан с космосом. Евгений Воробьев являлся членом экспертного совета по космической безопасности Госдумы РФ. В этот совет он попал неслучайно: «Как специалист по подводным лодкам и ракетостроению, я и раньше занимался этими вопросами, около десяти лет. Сейчас мы больше занимаемся вопросами жизнеобеспечения, космической медицины».

Как рассказал Евгений Воробьёв, в экспертном совете были собраны ученые и специалисты в различных областях науки. К их услугам прибегают не только в России. Часто им приходилось рассматривать случаи взаимодействия космоса и человека в других странах. А космос вторгается в нашу жизнь чаще, чем нам кажется. И это не зеленые человечки. Например, в 2001 году в США, как рассказал Евгений Викторович, потерпел катастрофу аэробус «А-300». Авиастроители причину не нашли. «Тогда наша комиссия сделала свое экспертное заключение. Причиной гибели явилось воздействие из космоса на приборы, обеспечивающие управление самолетом», - сообщил Евгений Воробьев.

Экспертный совет по космической безопасности в те годы часто рассматривал вопросы, имеющие гриф «совершенно секретно». Рассматривался на этих заседаниях и вопрос о судьбе станции «Мир». Эксперт рассказал: «Два года назад на совещании Герман Титов (дублер Юрия Гагарина, летчик-космонавт, впервые в мире совершивший длительный космический полет – прим.ред.) тогда занял принципиальную позицию, что надо расставаться со станцией «Мир», больше на нее не тратить ни копейки». К прогнозам российских экспертов по космической безопасности прислушивались и в Америке.

«После нескольких неудачных запусков американцев, которые шли вопреки нашим прогнозам, они к нам не прислушались. И к нашим прогнозам стали прислушиваться», - отметил Евгений Воробьев. А 12 апреля – праздник всех землян, считал он. Ведь наша планета – огромный космический корабль. А мы на нем – космонавты.

Клуб юных авиаторов Петрозаводска решил отметить День космонавтики показательными полетами. Покой рыбаков, привычно дремавших у лунок на льду Онежского озера напротив администрации города, потревожили юные почитатели Гагарина. Самому младшему авиатору было 8 лет. Самому старшему рыбаку еще не было 90. Но они вместе отмечали в 2002 году 41-ую годовщину полета первого человека в космос запуском сразу трех ракет. Правда, миниатюрных. Кроме того, в воздушном пространстве над набережной носились: один радиоуправляемый самолет, один самолет Лесавиаохраны и полтора воздушных змея.

Вепсский народ в начале двухтысячных насчитывал 12 тысяч человек. Четыре тысячи из них проживали на территории Карелии. У вепсов в 2002 году появилась возможность читать стихи индийского поэта и общественного деятеля Рабиндраната Тагора на родном вепсском языке. Переводом бессмертных произведений на свой родной язык тогда занимался поэт Николай Абрамов.

Поэт, писатель и издатель газеты «Кодима» давно увлекался переводами. Вепсы уже могли читать на родном языке творения Пушкина, Есенина, Пастернака, Рубцова, Высоцкого. Но Николай Абрамов не стал ограничиваться отечественной литературой и занялся зарубежной. «Последний год потянуло на классиков. На Шекспира, на Омара Хайяма и других», - рассказал Николай. В числе этих других оказался и индийский поэт. Его философская поэзия вдохновила на творчество нашего поэта. Например, вот этот:

«В расщелинах стены, среди ночной прохлады

Расцвел цветок. Ничьи не радовал он взгляды.

Его, безродного, убожеством корят.

А солнце говорит: «Как поживаешь, брат?»

Николай Абрамов прочел вслух свой перевод, чтобы зрители слышали, как это будет звучать по-вепсски. Беречь и преумножать родную культуру Николая Абрамова научили в семье. Его мама пела в национальном хоре, в доме всегда говорили только по-вепсски. С текстами Тагора, конечно, были проблемы, ведь индийский поэт писал стихи на родном бенгальском языке. Поэтому Николаю Абрамову приходилось переводить стихи Тагора с уже однажды переведенных на русский язык. «В Петрозаводске нет ни одного специалиста бенгальского языка. Конечно, кое-что теряется. Но в переводе изначально уже кое-что теряется. А может быть, кое-что и прибавляется», - пояснил Николай Абрамов. Он надеялся, что его стихи и переводы понравятся всем любителям вепсской культуры. А может быть, не только им. Однажды поэт читал свои переводы Белле Ахмадулиной, и та, по его словам, пришла в восторг от стихов, звучащих на вепсском языке.

Таким было 12 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото pixabay.com, Timrael)