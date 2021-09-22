Как птица Феникс: музыкантам Карелии пришлось подниматься из пепла

Среди творческих коллективов, которые пострадали во время пожара в Центре народного творчества (здание на Гоголя,6), который произошел в тот же день, что и теракты 11 сентября в США, была и популярная группа «Мюллярит», которая в те годы основала по этому адресу Центр музыкальных инициатив, разместив там студию с дорогостоящей аппаратурой. Группе не повезло больше всех из тамошних погорельцев, их студия выгорела буквально дотла.

Когда произошел пожар, в Петрозаводске из участников коллектива «Мюллярит» было всего двое. Ведь «мельники» как раз тогда гастролировали по Америке. «О пожаре я узнал в 9 утра, мне позвонили. Вначале я решил, что это шутка. Ведь это случилось на следующий день после теракта в США. А потом, когда выяснилось, что это не шутка, мне стало действительно не по себе», - заявил Андрей Барышников, технический директор центра «Мюллярит». От студии ничего не осталось. Только звукового оборудования огонь уничтожил более чем на 26 тысяч долларов: «Это музыкальные компьютеры, которые записывают, это микшерские пульты, это микрофоны, инструменты, барабанная установка, гитары. Я могу перечислять очень долго. Мы остались без ничего».

Пропали в огне и все записи, сделанные музыкантами за последнее время. «Вы представляете: два года работы – и вернуться опять к нулю», - сокрушался Андрей. Руководитель «Мюллярит» Сергей Зобнев и другие участники группы узнали о случившемся сразу. Конечно, они испытали потрясение. Но оптимизма не утратили.

«Мы не унываем, - заверил по телефону Сергей Зобнев. - По приезду – вперед, в работу, дальше все делать, наверстывать. Как мы и планировали, дальше будем проводить всевозможные акции, концерты. В начале февраля мы отметим 10-летие фолк-группы «Мюллярит», сделаем два больших концерта на разную публику в разных залах. И как планировали, в апреле проведем третий фолк-марафон. И будем заново отстраивать новый центр, с новой аппаратурой. Работы вагон».

Городские чиновники во главе с мэром, проверяя готовность местных теплоисточников к зиме, посетила петрозаводскую ТЭЦ, которая в те годы снабжала теплом бОльшую часть города. По версии представителей администрации, они приехали скорее не для проверки, а чтобы пообщаться с работниками. Но все же пройтись по предприятию не отказались. «Мы увидели, что предприятие готово к отопительному сезону. Тот график ремонта, который был намечен, успешно выполняется. Может быть и благодаря тому, что администрация в последнее время очень много внимания уделяет расчетам и платежам с Карелэнерго», - сообщил Валерий Ялов, первый заместитель мэра города. Замечаний у чиновников не возникло. Основной теплоисточник позаботился загодя запастись мазутом и создать лимит на газ, который должен был прийти в октябре.

После этого уже чиновникам начали задавать вопросы. Самые разные, иногда неприятные. Когда дороги станут лучше? Почему учебников в школах не хватает? А также – когда начнется отопительный сезон? На это Валерий Ялов ответил, что город встретит зиму с теплом. Правда, не уточнил, при какой конкретно температуре у чиновников начинается зима.

В Петрозаводске прошли пятьдесят первые республиканские соревнования авиамоделистов-школьников. Во многих городах Карелии существовали клубы авиаконструкторов. Но принять участие в состязаниях смогли далеко не все желающие. Юных авиаконструкторов в Карелии было не так уж мало. Но не у всех районов была возможность отправлять их в столицу на соревнования. К нам сумели выбраться только авиамоделисты из Кондопоги и Сортавалы. И то – деньги на поездку педагоги нашли сами.

«Сложно. Я вот два с половиной месяца ездил, собирал деньги, чтобы нам выехать на соревнования», - признался Вячеслав Харин, педагог дополнительного образования из Сортавалы. По словам организаторов соревнований, авиамоделизм в республике уже «пошел на посадку». Некоторые клубы еще держались на ногах, но летать уже не могли. Попросту было негде: «У нас проблема – где летать. Мы так вот на поля выходим, без зрителей. Был бы микроавтобус свой, мы бы постоянно ездили, летали бы, ведь у нас аэродром в Хелюля прекрасный свой. На всех классах моделей можно там летать было бы». Тем не менее, все участники соревнований 2001 года старались показать наилучшие результаты. Ведь от этого зависело решение жюри. На летном поле все было как в жизни: одни взмывали в небо, другие падали.

Таким было 22 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.