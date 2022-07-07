17-летние горожане угнали машину и врали, что нет денег на автобус

Ночью в районе Первомайского проспекта ровно 20 лет назад редкие очевидцы наблюдали погоню. Она напоминала кадры из какого-нибудь боевика. Сотрудники Вневедомственной охраны группу угонщиков задержали быстро. Красные «Жигули» второй модели угнали с улицы Краснофлотской в четыре утра. Наряд Вневедомственной охраны обратил внимание на то, как странно двигалась эта машина по проезжей части. Заметив преследование, преступники попытались уйти от милиции в сторону Сулажгоры. У железнодорожного переезда автомобиль был остановлен. Каково было удивление стражей порядка, когда они увидели, что грабителям (их было трое) всем по семнадцать лет. Два юноши и одна молодая особа, которая, кстати, сразу заявила, что ее дома ждет ребенок, свои действия объяснили очень просто: «Мы проходили мимо, увидели. Открыли. Завели, поехали. Ехали домой вообще-то. То есть домой было не на чем доехать, денег не было».

Оказалось, что двое из задержанных проживают в районе Кирпичного завода, куда троица, по всей видимости, и направлялась. Малолетние угонщики клялись в Первомайском отделе милиции, что сотворили подобное впервые. Тем временем оперативно был найден хозяин автомобиля, его привезли на место задержания. Хозяин «двойки» был растроган: «Спасибо ребятам. Что они так хорошо работают. Я бы с утра встал – не знал бы, что делать». Машина, правда, порядком покалеченная, была угонщиками возвращена хозяину. Юные гангстеры были отпущены на свободу. Закон не позволял держать за решеткой граждан такого возраста, совершивших подобное правонарушение.

Хорошо, что большинство несовершеннолетних жителей Петрозаводска все же отличались сознательностью и активностью в хорошем смысле. Во время летних каникул школьники и студенты предпочитали сами себе зарабатывать на карманные расходы. В течение всего года Центр содействия занятости молодежи мог тогда трудоустроить петрозаводчан от 14 и до 20 лет. Рабочие места предлагали многие предприятия и организации города, многие находили дело по душе.

Больше всего вакансий от маляра до бухгалтера предлагали совершеннолетним и уже получившим образование. Зарплата внушала уважение. Неплохо оплачиваемую работу в Центре подбирали и для 16-18-летних – как постоянную, так и на лето. «Такой возраст обычно востребован в летний период в дошкольные учреждения, в различные лечебные учреждения, где требуются санитарки. Какие-то строительные организации», - сообщила Лариса Потапова, директор Центра.

Дело находилось и для тех, кому всего 14-15 лет. При Центре создавались бригады, озеленяющие город, в сельском хозяйстве. На археологических раскопках. Одна из таких бригад как раз трудилась в Парке культуры и отдыха. Там о зоне их ответственности рассказала озеленитель ПКиО Мария Булыгина: «Это работа по благоустройству парка, уборка опавшей листвы, сгребания травы после ее выкашивания. Мальчики работают с лопатами. Установка скамеек. Иногда работа на покраске аттракционов».

«Летом все равно делать нечего, в деревню не уехать этим летом, родителям отпуск не дали. Поэтому решил устроиться. И денег заработать»,

- рассказал Алексей Докучаев.

Трудоустройство несовершеннолетних – федеральная программа. Поэтому деньги платила Москва. Зарплата была у подростков невеликая – 340 рублей в месяц (в те годы их родители получали в десять раз больше, если взять средние показатели – прим.ред). Но и работали мальчики и девочки только 4 часа в день. И зарплата в таких пределах их тогда устраивала. Об этом сказал Никита Шаталов, который был намерен скопить, сколько получится. А потом придумать, что на них купить.

«Кто особо активно и хорошо работает, этим ребятам мы доплачиваем до 500 рублей в месяц», - отметила Мария Булыгина. Работники парка говорили, что с тех пор, как у них стали работать школьники, территория стала намного чище и уютнее. А ударная уборка парка после Дня города вызвала особое одобрение даже у сотрудников экологической милиции. В июне Центр содействия занятости молодежи трудоустроил 600 ребят.

В городском выставочном зале на Ленина открылась выставка, посвященная памяти скульптора Эдуарда Акулова. И эта выставка была не только о творчестве мастера, но и о любимом городе и его людях. Места, которые мы давно знаем и любим, которые представляют облик города и срослись с ним, как единое целое (мемориал с Могилой Неизвестного солдата, интерьер ресторана «Петровский», кафе «Заречное», ДК «Машиностроитель», магазин для новобрачных и пр) – все это дело рук Эдуарда Акулова. Мемориальные доски на стенах домов – тоже страница биографии мастера. Акулов одним из первых карельских художников понял, что мемориальные доски являются далеко не последним элементом в эстетике города. А скульптурные портреты Эдуарда Акулова вообще признаны классикой. Он был глубоко убежден, что художник обкрадывает себя, если работает только для музеев и выставок. Ведь в музеях и выставочных залах бывает только небольшая часть публики. Друзья и коллеги Акулова говорили, как много он сделал для всех.

Эдуард Акулов долгие годы был председателем художественного совета и много работал – «вкалывал», как заметил художник Борис Поморцев. И наверное, не думал о славе. Вот эта выставка – стала первой персональной выставкой Эдуарда Акулова. Вдова скульптора Валентина Акулова сказала: «Сегодняшний день – как благодарность за все те трудности, которые были у нас с подготовкой к этой выставке». Вдова собственными силами с помощью нескольких энтузиастов подготовила выставку. Прозвучало немало горьких слов и упреков в адрес Союза художников Карелии, который не проявил участия и инициативы в организации экспозиции. Но у Эдуарда Акулова была все же счастливая судьба, его дело продолжил его сын. Работы Александра Акулова тоже были представлены в зале.

Таким было 7 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.