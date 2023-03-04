Сохранять карельские леса чиновников призвали общественники

На территории Карелии особо охраняемые природные территории занимали ровно 20 лет назад более 5% площадей. Это национальные парки, заказники, а также леса, в которых хозяйственная деятельность человека была ограничена. Казалось бы, государство должно охранять это богатство особенно тщательно. Но Ассоциация «зеленых Карелии» считала, что без помощи общественности государству не справиться.

950 тысяч гектаров занимали в Карелии особо охраняемые лесные территории. Эти леса могли давать колоссальный доход и Карелии, и России, если их разумно и по-научному использовать. Грозит ли им опасность и какая это опасность? Об этом задумались «зеленые» не только в Карелии, но и на севере Европы. Они считали, что уникальная карельская природа не защищена надежно теми государственными указами, которые на тот момент имелись в России. Член Совета международного социально-экологического союза Дмитрий Рыбаков считал: «Государство не справляется, конечно, с решением экологических проблем. Стратегической проблемой является проблема, связанная с лесом. Это комплексная проблема. Здесь и рациональное многоцелевое лесопользование, и создание новых особо охраняемых природных территорий».

Собравшиеся в Петрозаводске на общественные слушания, которые были посвящены как раз созданию таких территорий, ученые, журналисты, представители общественных организаций считали, что те леса, заповедники и заказники, которые тогда существовали, не оказывают существенного влияния на развитие лесного комплекса в республике. Более того – слушатели считали, что необходимо расширять охраняемые земли в Карелии. Они даже знали, какие именно это территории, и как это нужно делать. Впрочем, никто не ожидал, что власти быстро прислушаются к их призывам.

Как мы знаем, в последние годы в некоторых местах России, в том числе у нас в Карелии, столкновения народа с властью на почве недопонимания важности сохранения природы приобрели постоянный характер. И народу иногда даже удавалось отстоять свою точку зрения. Например, «Сунские партизаны» отстояли свой сосновый бор, что стало прецедентом, после которого и в других районах нашей республики начали брать пример со стариков, по многу дней и ночей остававшихся в лесу, чтобы его караулить и не дать вырубить.

В последний день зимы – 28 февраля, то есть в День «Калевалы» в Музыкальном театре состоялось торжественное открытие Международного культурного марафона «Калевальская мозаика».

Атмосфера праздника ощущалась уже в фойе театра. Марафон шел весь март и завершился Гала-концертом в начале апреля.

«Мозаика – это разноцветье культур, - сказала Людмила Григорьева, представитель Республиканского центра национальных культур. – И у нас возникла идея, и уже второй год мы проводим подобный марафон. Наш РЦНК, организатор марафона, выиграл грант. В прошлом году нами был разработан проект, который мы направили в министерство культуры России, и выиграли грант».

Программа «Калевальской мозаики» была разнообразна. Это и премьера спектакля по эпосу в Национальном театре (мы недавно рассказывали о нем подробнее), Молодежный фестиваль-конкурс «Находчивая девушка» и Вепсская красавица, Этно-фолк-тусовка, книжная выставка «Путешествие в «Калевалу». Министр культуры РК Галина Брун заявила: «Сегодня участвует очень много коллективов. Мы видим нашу национальную культуру, у нас все-таки республика национальная. И мы сохраняем крупицы национальной культуры в республике. Для чего прилагаются огромные усилия». Организаторы фестиваля надеялись, что в «Калевальской мозаике» примут участие тысячи жителей Карелии.

Таким было 4 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.