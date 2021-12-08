Мучениям целого микрорайона Петрозаводска был положен конец

Наконец стало возможным с уверенностью говорить о том, что Ключевая больше не замерзнет. Это было ровно 20 лет назад. Прошло плановое совещание, посвященное переводу котельной завода «Авангард» на природный газ. Как заверил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Николаев, работы должны быть завершены уже к середине декабря. По признанию Николаева, раньше такие плановые «газовые» совещания длились по часу-полтора – проблем было много. То денег не хватало, то подрядчики с исполнителями не могли договориться. Но к концу 2001 года практически все нестыковки были устранены. Поэтому обсуждение текущих вопросов не заняло и двадцати минут.

«Сейчас остался один-два подрядчика, которые выполняют уже именно наладку установленного оборудования»,

- сообщил руководитель завода.

После перевода первого котла на газ еще около двух-трех недель уйдет на пуско-наладочные работы. В это время отапливать Ключевую будут оба котла завода: и работающий на мазуте, и переведенный на газ. Постепенно большая часть нагрузки будет перенесена на последний. Цель руководства предприятия – полностью остановить мазутный котел, чтобы приступить к переводу на газ и его. По прогнозам Александра Николаева, с 20-х чисел января на заводе будут использовать только один вид топлива – природный газ.

«Жителям это даст более надежное теплоснабжение, - заверил он. – Во-вторых, гарантия того, что уже котельная сможет работать на двух видах топлива. В случае перебоев с каким-либо из них – будет возможность использовать другой. У нас есть резервный запас мазута, который позволит нужную температуру». Торжественно объявить о приходе природного газа в котельную «Авангарда» руководство и завода, и города планировало 14 декабря. В этот день должны были закончиться все работы по подведению топлива к первому котлу.

Финляндия отметила День независимости 6 декабря. А в Петрозаводске к этому празднику была традиционно приурочена Неделя финского кино. Пять дней в кинотеатре «Калевала» показывали фильмы финских кинематографистов. На открытии Недели кино Финляндии приехал сам консул этой страны в Санкт-Петербурге. Конечно, присутствовала и глава отделения консульства в Петрозаводске.

Как рассказали финские гости, в последние годы интерес к собственному кино в этой стране постоянно возрастал. В 1999 году четверть выручки финских кинотеатров составили доходы от продажи билетов на отечественные картины. А к 2001 году новые работы финских режиссеров зачастую превосходили по сборам голливудские блокбастеры. В стране существует государственная программа поддержки местного кино. До конца недели в кинотеатре «Калевала» можно было познакомиться с пятью кинолентами. Программу фестиваля открыла картина «Баддинг», в ней режиссер Маркку Пёллёнен рассказал о судьбе популярного в 70-80-е годы финского рок-музыканта. Далее на экран вышла сказка о девочке-эльфе, этот фильм стал призером Берлинского кинофестиваля. Была в программе и черно-белая картина о жизни ненцев с полуострова Ямал. Кстати, это был первый в истории фильм на ненецком языке. В пятницу и субботу на экране Калевалы показали две драмы. «Неприкаянные» - эта драма рассказала о жизни современных молодых людей страны. И другая – «Сестренка» - повествовала о жизни их сверстников во время Второй мировой войны.

Таким было 8 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.