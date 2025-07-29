Карельские цены на говядину, рыбу и картофель соседям догнать трудно

Текст, фото: Антонина Кябелева

О том, как выглядит Карелия на фоне соседей по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), можно судить по недавно опубликованному сборнику Карелиястат. В нем приведена статистика по основным параметрам, характеризующим социально-экономическое положение регионов.

Карелия сегодня – самый малочисленный регион СЗФО, где на 1 января 2025 года проживало 519 тысяч человек. Следом идут Новгородская область с населением в 567 тысяч человек и Псковская область, где проживают 574,5 тысячи человек.

Индекс промышленного производства в январе-марте 2025 года по СЗФО составил 100,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Хуже прошлогодних показателей сработали в Архангельской области (91,4%), Мурманской области (92%), Республике Коми (96,5%), Республике Карелия (97,1%) и Калининградской области (99,2%).

В передовики вырвалась Псковская область (107,5%), обогнав Санкт-Петербург (106,7%).

В сфере добычи полезных ископаемых Карелия продемонстрировала неплохой результат – 102,2% к аналогичному уровню прошлого года. Обогнали Карелию только Псковская область (106,3%) и Ленинградская область (108,5%). В целом по СЗФО в первом квартале 2025 года в сфере добычи полезных ископаемых произошло снижение производства (92,9%).

Производство сырого молока сельхозпредприятиями в целом по СЗФО в первом квартале 2025 года увеличилось на 2,6% по сравнению с январем-мартом 2024 года. Снижение произошло в Карелии, Мурманской и Новгородской областях. Для нашей республики это печальный результат, учитывая, какие огромные бюджетные вливания получили государственные совхозы.

В первом квартале 2025 года в Карелии самым низким по СЗФО оказался пассажирооборот автобусами общего пользования, курсирующими по регулярным маршрутам. По сравнению с первым кварталом 2024 года он снизился на 7,3%. Снижение пассажирооборота зафиксировано также в Архангельской, Ленинградской, Псковской, Мурманской, Новгородской областях.

Неплохо выглядит Карели по объему инвестиций в основной капитал: в первом квартале 2025 года он вырос в 1,6 раза. Аналогичный показатели продемонстрировала Ленинградская область, а в лидерах оказалась Вологодская область, где инвестиции увеличились в 1,8 раза. Санкт-Петербург, Республика Коми и Архангельское область показали снижение этого показателя по сравнению с прошлым годом.

В деле строительства жилых домов с учетом индивидуальных дачных построек в СЗФО произошло небольшое снижение (на 1,2%). В Карелии в январе-марте 2025 года было сдано в эксплуатацию квадратных метров жилья на 8,1% больше, чем в первом квартале 2024 года. Самые высокие показатели в Мурманской области (в 1,8 раза), в Республике Коми, Вологодской и Новгородской областях (в 1,5 раза). А вот Псковская область и Санкт-Петербург построили жилья значительно меньше, чем в 2024 году (56% и 65,7% соответственно к первому кварталу 2024 года).

В Карелии зафиксирован самый высокий процент убыточных предприятий – 49,2%. В Санкт-Петербурге, где в этом смысле самая благополучная ситуация, таких только 26,1%, а в среднем по СЗФО – 30,8%.

Оборот розничной торговли в первом квартале 2025 года по СЗФО увеличился всего на 0,7%. В лидерах Калининградская область (увеличение на 4,4%), затем идет Республика Карелия (на 4,2%) и Новгородская область (на 4,1%). Небольшое снижение оборота розничной торговли зафиксировано в Санкт-Петербурге и Архангельской области.

В этом плане интересна структура розничной торговли. Теоретически, чем больше денег тратят граждане на непродовольственные товары, тем лучше они живут и могут позволить себе приобретение одежды, обуви, бытовой техники, личного транспорта. Ожидаемо самая благополучная картина в городе на Неве, где непродовольственные товары занимают 60,3% в структуре торговли. Неплохо выглядит Калининградская область (непродовольственные товары занимают 53,5%) и Псковская область (52%). Больше других на еду, напитки и табачные изделия тратят в Мурманской области (61,5%), Архангельской области (53,6%) и Карелии (53%).

Интересно сравнить цены на основные продукты питания, сложившиеся в регионах СЗФО. В сборнике они приведены на март 2025 года, но в данном случае важно уловить тенденцию.

В Карелии оказалась самая дорогая говядина – 776,09 рубля за килограмм. В Калининградской области килограмм говядины обходится в 714,42 рубля, в Мурманской области – 712,11 рубля.

Самая дешевая говядина продается в Вологодской области (629,10 рубля).

В ценах на свинину Карелия (килограмм 398,90 рубля) уступила первенство по дороговизне только Мурманской области (килограмм 428,10 рубля). Дешевле всего килограмм свинины (296,70 рубля) обходится жителям Калининградской области. Если сравнивать мясо куры, то цены него в Карелии средние по Северо-Западу России (219,77 рубля за килограмм). Самое дешевое куриное мясо продается в Псковской области (187,94 рубля), самое дорогое в Калининградской области (254,44 рубля).

Парадоксально, что самая дорогая рыба (живая и охлажденная) именно в тех регионах, где ее ловят и выращивают: в Мурманской области килограмм рыбы обходится в 704,05 рубля за килограмм, в Карелии – 639,38 рубля за килограмм.

Для сравнения: жители Калининградской области платят за килограмм рыбы 253,04 рубля. Это самая низкая цена в регионах Северо-Запада.

Цены на сливочное масло в Карелии выгодно отличаются от многих соседей по округу – 1 289,68 рубля за килограмм. Для сравнения, в Санкт-Петербурге килограмм сливочного масла обходится в 1 543,18 рубля, в Мурманской области – 1 514,38 рубля, в Ленинградской области – 1 496,01 рубля. Аналогичная ситуация и по сметане, в Карелии цена на нее одна из самых низких – 327 рублей за килограмм. Карелия уступает только Калининградской области, где килограмм сметаны стоит 296,02 рубля. Дороже других сметана стоит в Республике Коми – 373,90 рубля.

Неплохо в Карелии ведут себя цены на молоко – 87,70 рубля за литр. Дешевле молоко только в Вологодской области – 85,92 рубля за литр и Республике Коми – 85,96 рубля. Скорее всего, на ситуацию в Карелии влияют местные молокоперерабатывающие комбинаты, которые не слишком задирают цену.

Зато творог жителям Карелии обходится дороже, чем большинству соседей (498,47 рубля за килограмм). Дешевле, чем в Карелии, творог стоит в Республике Коми, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях. Карелию «переплюнули» только Санкт-Петербург (532,39 рубля) и Архангельская область (520,32 рубля). Для сравнения, самый дешевый творог в Республике Коми - 380,31 рубля.

Судя по статистическим данным, в Карелии средние по СЗФО цены на сыры (979,77 рубля за килограмм). Если сравнивать цены на сахарный песок и муку, то наша республик в тройке самых дорогих регионов - 81,06 рубля за килограмм сахара и 68,23 рубля за килограмм муки.

В нашей республике самый дорогой рис – 175,23 рубля за килограмм и (это в Карелии!) картофель – 82,50 рубля. Даже в Мурманской области, где картофель не растет, он стоит 82,07 рубля за килограмм.

По ценам на яйца, капусту, морковь, свеклу, огурцы и помидоры Карелия примерно в середине списка.

Еще один важный показатель, характеризующий поведение цен в регионе – это стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, который используется в статистике для сравнения покупательской способности населения. По состоянию на март 2025 года, в среднем по СЗФО он составил 26,368 рублей в месяц на человека. Самый высокий - в Мурманской области (28,332 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (28,041 тысячи рублей), а самый низкий в Новгородской области (22,152 тысячи рублей). В Карелии зафиксированы средние на фоне соседей значения – 25,905 тысячи рублей.

Несмотря на разговоры о повышении заработной платы, в Карелии, если верить статистическим данным, работники стали получать меньше. Речь идет о том, что номинальная заработная плата, без учета инфляционных процессов, растет, а вот реальная становится меньше.

Так, реальная заработная плата в январе-марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Карелии снизилась на 1,9%. Это худший показатель по СЗФО.

Снижение зафиксировано еще в одном регионе – в Мурманской области (на 1,6%). Все остальные регионы округа продемонстрировали повышение реальной зарплаты.

Одновременно реальные доходы населения в расчете на одного человека в январе-марте 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024 года повысились во всех регионах Северо-Западного федерального округа без исключения.

Круче всего (на 10,2%) они выросли в Ленинградской области, меньше других – в Вологодской области (на 1,4%). В Карелии реальные доходы повысились на 3,2%.

Величина прожиточного минимума на 2025 год в Карелии установлена на уровне 19,684 тысячи рублей в месяц на человека. Выше этот показатель только в Мурманской (25,390 тысячи рублей), Архангельской (20,570 тысячи рублей) областях и Республике Коми (20,393 тысячи рублей). Самый низкий – в Новгородской области (17,378 тысячи рублей).

Выводы, которые напрашиваются после изучения статистических показателей, для жителей республики не самые оптимистичные. Больше всего беспокоит снижение реальной заработной платы, высокая доля убыточных предприятий, цены на отдельные виды продуктов, таких как говядина, свинина, рыба и картофель. © «Петрозаводск говорит»