«Без результата потрачено около 50 процентов выделенных средств»

Счетная палата России предложила проработать вопрос об исключении мероприятий по развитию туризма из индивидуального плана развития (ИПР) Республики Карелия, сообщает РИА Новости. То же самое предлагается и еще для девяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Причина: Счетная палата выявила, что по этому направлению без достижения результата потрачено около 50% выделенных средств.

Всего в рамках ИПР в региогнах была предусмотрена реализация 120 мероприятий для развития промышленности, сельского хозяйства, туризма, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и строительства социальных объектов, отмечается в материалах. Общие расходы за пять лет реализации ИПР составили 49,4 миллиарда рублей за счет средств федерального бюджета и 1,7 миллиарда рублей – за счет региональных бюджетов, отмечается в отчете.

«По оценке Счетной палаты РФ, 36,4% от всех кассовых расходов федерального бюджета не привели к достижению результатов по соответствующим мероприятиям ИПР (плановые показатели не достигнуты по 37 из 120 мероприятий). Низкие результаты отмечаются по мероприятиям, направленным на развитие туризма (порядка 50% выделенных средств федерального бюджета не привели к достижению плановых показателей по мероприятиям)»,

- говорится в отчете ведомства.

Как отмечает Счетная палата, в регионах выявлены также многочисленные факты предоставления недостоверных данных о выполнении мероприятий ИПР и о достижении соответствующих результатов, в том числе в правительство РФ. «Кроме того, установлены случаи использования средств федерального бюджета не в соответствии с целями их предоставления, а также факты нарушения законодательства, требующие применения мер прокурорского реагирования», - указывает контрольное ведомство.

Генеральной прокуратуре Российской Федерации предложено провести по выявленным Счетной палатой фактам нарушений законодательства Российской Федерации надзорные мероприятия, по результатам которых рассмотреть вопрос о применении мер прокурорского реагирования. © «Петрозаводск говорит»