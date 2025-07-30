Выставка, посвященная слюдяной фабрике, открылась в Петрозаводске

В креативном музее «Слюдариум», который был создан активистками в Петрозаводске в здании бывшей слюдяной фабрики, открылась новая выставка - «Фабричная факТУРа» (0+).

Экспозиция рассказывает о том, как менялось отношение к труду отдыху и общению со времен эпохи СССР до наших дней на примере работников Петрозаводской слюдяной фабрики.

Лыжи и короны, Книги трудовой славы и вымпел «Мастер золотые руки», пластинка с записью хора Слюдянки, грамоты, наградные кубки, портрет передовицы кисти известного карельского художника Валентина Чекмасова и многое другое - это все на стендах. Этот разнообразный предметный мир, по задумке авторов, поведает историю о насыщенной повседневной жизни нескольких поколений сотрудников фабрики.

«Мы сотрудничаем с молодежью, для них в том числе сохраняется история нашей фабрики, которая закрылась в 1999 году, и о которой молодое поколение уже ничего не знало. И во время наших встреч возникла идея сделать такой кукольный домик - поиграть в фабрику. Вот теперь на нашей выставке есть целый кукольный цех слюдяниц. Изготовила их наша карельская мастерица. На первый взгляд они все одинаковые - работницы фабрики, но нет, у всех разный цвет волос, разные юбочки. Нам хотелось подчеркнуть индивидуальность каждой»,

- рассказала куратор выставки Наталья Козловская.

Выставка разделена на три раздела: «Человек - главная производственная сила», «Фабрика достижений», «Культура трудового коллектива Петрозаводской слюдяной фабрики».

Экспозиция наполнена подлинными предметами, переданными бывшими сотрудниками фабрики и их родственниками, а также документами из архива предприятия. © «Петрозаводск говорит»