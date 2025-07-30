Выставка о людях Слюдянки открылась в Петрозаводске

В креативном музее «Слюдариум», который был создан активистками в Петрозаводске, в здании бывшей слюдяной фабрики, открылась новая выставка - «Фабричная фактура» (0+).

Эта экспозиция рассказывает о том, как менялось отношение к труду, отдыху и общению со времен эпохи СССР до наших дней на примере работников Петрозаводской слюдяной фабрики.

Лыжи и короны, книги трудовой славы и вымпел «Мастер золотые руки», пластинка с записью хора Слюдянки, грамоты, наградные кубки, портрет передовицы кисти известного карельского художника Валентина Чекмасова и многое другое - это все на стендах. Этот разнообразный предметный мир, по задумке авторов, поведает историю о насыщенной повседневной жизни нескольких поколений сотрудников фабрики.

Выставка разделена на три раздела: «Человек - главная производственная сила», «Фабрика достижений», «Культура трудового коллектива Петрозаводской слюдяной фабрики».

Экспозиция наполнена подлинными предметами, переданными бывшими сотрудниками фабрики и их родственниками, а также документами из архива предприятия. © «Петрозаводск говорит»