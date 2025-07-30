30 июля 2025, 18:00
45 с лишним тысяч россиян имеют зарплаты более миллиона рублей
Лидер по числу миллионеров – отрасль информации и связи
Фото: Drobotdean / Freepik
В 2025 году зарплата у более 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей, сообщил Росстат.
Число россиян с зарплатой от миллиона миллиона рублей достигло 45 428 человек — это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда их насчитывалось 24 400.
При этом:
- зарплату до двух миллионов рублей получали 34 399 человек;
- от двух до трех — 5 728;
- более трех — 5 301.
Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудятся в областях:
- информации и связи (9,9 тысячи человек);
- торговли (6,7 тысячи);
- обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи);
- в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек). © «Петрозаводск говорит»