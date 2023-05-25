Ценнейший музейный экспонат вернулся в Карелию

В стране ровно 20 лет назад проходили мероприятия, связанные с Днями славянской письменности и культуры. С конца 80-х годов прошлого века этот праздник официально отмечали в нашей стране. Музей Изобразительных искусств Карелии также не остался в стороне, открыв сегодня экспозицию совершенно уникальных икон конца 16, 17 и 18 веков.

Всего пять икон были выставлены в самом маленьком зале музея. Но каждая из них являлась памятником северной иконописи. Например – Икона всех российских чудотворцев. Она датируется серединой 18 века. Ее передала музею Карельская епархия. Икона хранилась у кого-то на чердаке, была в довольно плачевном состоянии. На ее реставрацию ушел почти год. Реставратор Музея ИЗО Ирина Куспак рассказала:

«Было видно, что эта икона относится к тем старообрядческим письмам, которые мы тоже в коллекцию собираем, у нас в постоянной экспозиции целый раздел, посвященный старообрядческому иконописанию».

Но настоящей сенсацией той выставки стала икона-рама с клеймами жития Святого Николая. В середине 1970-х годов ее вывезли московские коллекционеры из деревни Пудожского района. В Москве они отдали ее на реставрацию, в процессе которой выяснилось, что икона уникальна, относится к Заонежской иконописи 17 века. По оценкам специалистов, она могла стоить десятки миллионов долларов. В конце 2002 года икона вернулась в Карелию. Московские коллекционеры решили передать ее в дар Музею Изобразительных искусств Карелии.

В карельских школах в этот день в 2003 году начали звенеть «Последние звонки». Руководители городов, чиновники республики побывали на торжественных школьных линейках. Журналисты телеканала «Ника Плюс» отправились на праздник в гимназию №30. Ее учителя и ученики не только бережно хранили память об истории своей школы, но даже создали музей.

Когда учишься в школе, хочется побыстрее услышать долгожданный «последний звонок». И на свободу! А когда выйдешь, с тоской вспоминаешь эти стены, учителей, одноклассников. В конце мая всегда проходит символический праздник – вчерашние школьники покидают «альма-матер», звенят звонки, дающие старт экзаменационным испытаниям. Радость и страх – вот что испытывают выпускники в этот день. Всем им хочется, чтобы их не забывали в родной школе. В 30-й гимназии для этого сделано было немало.

В 2003 году после пятилетней кропотливой работы по сбору материалов наконец-то открылся школьный музей, где можно было найти экспонаты, напоминающие о самых важных моментах школьной жизни. Гимназии исполнилось уже тогда было 45 лет, история ее была наполнена многими событиями. Многое пришлось пережить тем, кто когда-то в ней учился. Руководитель школьного музея Елена Чуккоева напомнила: «Любой музей – это сохранение традиций. Обратите внимание: наш музей посвящен истории одной школы, но это и история образования в целом, истории страны». И если выпускникам вдруг захочется окунуться в мир своего детства, они всегда смогут прийти в музей. И вспомнить, например, этот день – когда звучал их «Последний звонок» в 2003 году.

Таким было 25 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.