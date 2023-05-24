Трагедией закончилась прогулка девочки на долгострое Петрозаводска

В Детской республиканской больнице ровно двадцать лет назад несколько дней врачи боролись за жизнь 11-летней девочки. Но спасти ее не удалось. Накануне она получила тяжелую черепно-мозговую травму на одной из заброшенных петрозаводских строек.

Трагедия произошла в недостроенном доме на Ключевой. Ученица школы №39, по словам свидетелей, днем 15 мая пошла на стройку искать своих друзей и упала со второго этажа. Ведущий специалист Управления ГО и ЧС Петрозаводска Арвид Бебриш сообщил: «Девочка получила серьезнейшие травмы, перелом основания черепа. Она скончалась, как мы вчера узнали».

Таких заброшенных долгостроев или полуразвалившихся домов, по словам работников МЧС, в городе хватало. Один из них был расположен на Первомайском проспекте, в ста метрах от школы №38. И каждую перемену туда бегали старшеклассники «на перекур». О плохом они не думали.

-Вы слышали, что недавно произошла такая трагедия? Девочка упала примерно с такого же дома на Ключевой.

-Мы же не собираемся лезть туда!

-Но ходить-то вы ходите туда.

-Ну да, ходим часто.

-Не боитесь, что на голову что-нибудь упадет?

-Да нет, не было еще такого никогда…

Пока беды в этом здании не произошло. Но здание разрушалось. И новый хозяин участка земли – Ремонтно-механический завод – только собирался его сносить. «Вопрос уже практически решен о его разборке, искусственном обрушении, о сносе, - заявил Арвид Бебриш. – Чтобы начать новое строительство». По всем инструкциям, подобные здания должны быть ограждены, на них должны быть предупреждающие об опасности таблички. Но кроме надписей, оставленных самими подростками, ничего на стенах этого здания не было. Так что дети бегали там, рискуя жизнью.

Кстати, погибали в таких местах не только подростки. 15 мая на реконструкции Дома культуры завода «Авангард» на Ключевой погиб строитель: «При выполнении работ обрушились плиты. Там случилось несоблюдение мер безопасности, элементарное. Строитель скончался на месте». Управление ГО и ЧС Петрозаводска подобные объекты держало на учете. Но предотвратить беду они не могли. Над этим должны были поработать собственники строений и городская администрация.

В Петрозаводск с официальным визитом прибыла делегация шведской губернии Вестерботтен. Шведы приняли участие в презентации российской версии сайта «BizBarents», который стал наиболее полным информационным бюллетенем об экономике Швеции, а также о тех компаниях страны, которые были заинтересованы в сотрудничестве с нашими фирмами.

В 2002 году на деньги, которые выделило правительство Швеции для поддержки экономического сотрудничества Швеции и стран Баренц-региона, был создан информационный портал. Сайт сразу завоевал популярность у шведских предпринимателей, и число его посетителей постоянно росло. Главная цель сайта – свести шведских и российских предпринимателей, создав оптимальные условия для торгово-экономического сотрудничества. Руководитель проекта Аника Бломстер рассказала: «На людей производит большое впечатление информация, размещенная на сайте. Очень часто СМИ дают больше негативную оценку событий, происходящих в России. Наш сайт стремится сосредоточиться на позитивных явлениях, происходящих на Северо-западе России».

Эта информация предназначалась в первую очередь для деловых кругов. Но существовал и большой интерес со стороны органов власти, а также СМИ. В 2003 году приняли решение о создании русскоязычной версии сайта, и вот – состоялась его презентация. В перспективе «BizBarents» обещал стать основным источником информации для шведских и российских предпринимателей, планирующих сотрудничать друг с другом.

Таким было 24 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.