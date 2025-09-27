Синоптики рассказали петрозаводчанам о погоде

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +11, +13. В Карелии также облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +11, +16.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Кондопоге, Калевале, Медвежьегорске, Суоярви днем +13;

В Олонце днем +14;

В Пудоже, Сегеже днем +12;

В Сортавале днем +16.