27 сентября 2025, 08:30
Синоптики рассказали петрозаводчанам о погоде
На прогулку сегодня лучше захватить зонт
фото freepik
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +11, +13. В Карелии также облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +11, +16.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Кондопоге, Калевале, Медвежьегорске, Суоярви днем +13;
В Олонце днем +14;
В Пудоже, Сегеже днем +12;
В Сортавале днем +16.