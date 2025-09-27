27 сентября 2025, 08:15
Экономика

Более 1500 человек ищут работу в Карелии

Более 600 работодателей готовы предложить варианты трудоустройства
работа
фото freepik

В Карелии уровень безработицы достиг рекордно низкого показателя за все годы наблюдений – 0,7%, сообщили в республиканском управлении труда и занятости.

В службе занятости состоят на учете 1772 человека.

Работу предлагают 624 работодателя. Предложения размещены на портале «Работа России». В банке вакансий почти шесть тысяч предложений. При этом в Карелии есть дефицит специалистов.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, в каких специалистах будет нуждаться в ближайшие годы республика.

Обсудить
Метки: 
работодатель
Вакансии
безработица
работа