27 сентября 2025, 08:15
Более 1500 человек ищут работу в Карелии
Более 600 работодателей готовы предложить варианты трудоустройства
фото freepik
В Карелии уровень безработицы достиг рекордно низкого показателя за все годы наблюдений – 0,7%, сообщили в республиканском управлении труда и занятости.
В службе занятости состоят на учете 1772 человека.
Работу предлагают 624 работодателя. Предложения размещены на портале «Работа России». В банке вакансий почти шесть тысяч предложений. При этом в Карелии есть дефицит специалистов.
