Водителям Карелии не дадут расслабиться на выходных

27 и 28 сентября сотрудники ГИБДД будут проверять водителей Карелии на трезвость. Об этом предупредила пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

Проверки позволят уменьшить количество водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Чаще всего именно пьяное вождение становится причиной ДТП. В пресс-службе попросили граждан быть внимательнее и сообщать о пьяных водителях своевременно.

Ранее в Беломорске мужчина согласился отдать автомобиль государству.