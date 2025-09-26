26 сентября 2025, 17:38
Петрозаводчан предупредили об изменениях в движении
Схема движения изменится рядом с Музыкальным театром Карелии
ФОТО: пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа
Водителей Петрозаводска предупредили: с 16 октября запретят проезд и остановку в районе Новоманерной площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.
Изменения в движении связаны с ремонтными работами. Чтобы обеспечить проезд строительной техники, проезд и остановку ограничат на указанном участке.
