Петрозаводчан предупредили об изменениях в движении

Водителей Петрозаводска предупредили: с 16 октября запретят проезд и остановку в районе Новоманерной площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Изменения в движении связаны с ремонтными работами. Чтобы обеспечить проезд строительной техники, проезд и остановку ограничат на указанном участке.

