Глава РК обсудил с министром спорта РФ строительство крупных объектов

Сегодня в Москве Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Участники встречи обсудили планы по строительству крупных спортивных объектов в Карелии. В частности, удалось прийти к согласию в вопросе передачи здания недостроенного Ледового дворца в Кондопоге в федеральную собственность. Это важное решение поможет быстрее построить вторую ледовую площадку. Также в здании будут оборудованы дорожки для кёрлинга, 25-метровый бассейн, медико-восстановительный центр, спортивные залы и гостиница. Проект планируется включить в государственную программу финансирования.

Помимо этого, на встрече речь шла о второй очереди «Луми», а также о реконструкции стадиона Спартак. Как отметил Артур Парфенчиков, по обоим объектам заручился федеральной поддержкой.

Проектно-сметная документация на стадион «Спартак» разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Реконструкция на первом этапе будет включать демонтажные работы, строительство трибун и контрольно-пропускных пунктов, новой котельной, инженерных сетей и благоустройство территории. Далее планируется рядом построить физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу для спортсменов.

При строительстве второй очереди «Луми» нам пришлось расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком. Сейчас работы ведем за счет регионального бюджета силами нашей строительной компании АО «Специализированный застройщик «СП №1» – идем в графике. До конца текущего года будут завершены работы по строительству спортивно-хозяйственного корпуса, здания судейской с трибунами на 200 мест, гаража и вспомогательных сооружений,

- подчеркнул Глава Карелии.

Напомним, что в Карелии благодаря четко выстроенной политике в области спорта ежегодно растет количество приверженцев физкультуры: с 52,8% в 2021 году до 59,73% в 2024 году, а спортивная инфраструктура ежегодно пополняется новыми объектами.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия