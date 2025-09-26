Региональный маткапитал можно потратить на автошколу для ребенка

С 1 сентября многодетные семьи Карелии получили возможность направить средства регионального материнского капитала на образование детей до 23 лет, в том числе на обучение в автошколе. Об этом сообщил Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, отвечая на вопрос жительницы, который получил в соцсетях.

Председатель парламента также пояснил порядок оформления оплаты образовательных услуг. Ключевым условием является наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность.

Для направления средств маткапитала на обучение родители могут подать заявление электронно через портал «Госуслуги» или лично, обратившись в Центр социальной работы по месту жительства. Приложить к заявлению документы, удостоверяющие личность, и договор с образовательным учреждением.

В договоре с автошколой или дополнительном соглашении к нему необходимо указать, что расчет будет произведен за счет средств регионального материнского капитала.

Закон о расширении использования регионального маткапитала мы подготовили и приняли с коллегами-депутатами Законодательного Собрания по предложению многодетных семей Карелии,

- отметил Элиссан Шандалович.

Напомним, сейчас региональный материнский капитал в Карелии, который предоставляется по нацпроекту «Семья», многодетные семьи могут также использовать на улучшение жилищных условий, ремонт жилого помещения, оплату детского сада, реабилитацию детей-инвалидов, покупку отечественных автомобилей или сельхозтехники, газификацию жилого дома и приобретение земельных участков.

