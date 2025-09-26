Умер карельский чиновник, уволенный после трагедии на Сямозере

Бывший руководитель регионального Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, уволенный после трагедии с детьми на Сямозере, скончался на 72 году жизни. Об этом сообщили в карельском Роспотребнадзоре. Сообщается, что Коваленко умер скоропостижно 25 сентября.

Коваленко родился в Донецкой области, работал в Ленинабадской областной санитарно-эпидемиологической станции – Таджикская ССР, трудился в Петрозаводской городской санитарно-эпидемиологической станции. В 1993 году был назначен на должность главного врача Петрозаводского городского центра госсанэпиднадзора, в 1999 году назначен на должность главного врача Центра госсанэпиднадзора в Карелии – главного государственного санитарного врача в РК, с 2005 год по 2016 год возглавлял управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК.

Простятся с бывшим руководителем регионального Роспотребнадзора 30 сентября.

Напомним, бывший руководитель карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, лишившийся должности после гибели детей на Сямозере и в дальнейшем оправданный по этому делу, отсудил четыре миллиона рублей компенсации.

В 2016 году на Сямозере погибли 14 детей. В 2021 году суд оправдал бывшего и нынешнего руководителей регионального управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и Анатолия Коваленко. Их обвиняли по статье «халатность», по причине которой могла произойти трагедия.