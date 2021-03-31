Почему оправдали чиновников, обвиненных в трагедии на Сямозере

Текст: Георгий Чентемиров

Приговор бывшему и нынешнему руководителям Роспотребнадзора, вынесенный 30 марта, стал уникальным для Карелии. Судья Марина Носова начала зачитывать свое решение в два часа дня, а закончила – в час ночи. Подобных «марафонов» не припомнили ни приставы, ни адвокаты, ни обвинители. Однако главное, конечно, не это. Главное – тот факт, что Людмилу Котович и Анатолия Коваленко вновь оправдали. Теперь они имеют право требовать компенсации за незаконное уголовное преследование, которое длится уже почти пять лет.

Напомним, Котович и Коваленко были фигурантами уголовного дела, возбужденного после трагедии на Сямозере. Им инкриминировали халатность, повлекшую гибель 14 подростков. По версии обвинения, они могли закрыть «лагерь смерти» из-за многочисленных нарушений, но не сделали этого. Два года назад Петрозаводский городской суд оправдал чиновников, однако Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. 29 марта (а точнее, 30 марта) Котович и Коваленко снова выслушали приговор.

Марина Носова несколько часов зачитывала обвинительное заключение – как она сама позже скажет, «загроможденное» ссылками на законы и инструкции. Так, примерно 30 минут заняло чтение должностных обязанностей руководителей Роспотребнадзора: в документ просто скопировали многостраничную выдержку из нормативного акта.

Следователи посчитали, что Коваленко и Котович не предприняли достаточно мер для предотвращения тяжких последствий, хотя знали, что в парк-отеле «Сямозеро» игнорируются санитарные нормы. Причем нарушения фиксировали и в 2014, и в 2015, и в 2016 годах. В лагере были дырявые палатки, не соблюдались нормы по площади на одного ребёнка, детям негде было мыться, качество и объём питания не контролировались – меню не соблюдалось, еду хранили как попало, а детям выдавали сгнившие фрукты.

Это далеко не всё. Незадолго до трагедии в жилых корпусах обнаружили неисправное санитарное оборудование, в воде оказалось превышено содержание железа, некоторые стекла имели трещины, на окнах не было ручек, москитные сетки либо отсутствовали, либо были порваны, в комнатах зафиксировали повышенную влажность. В предыдущие годы дети жаловались на холод, невозможность высушить одежду, плохую воду и еду с противным привкусом.

Беда была и с оснащением, которое использовалось в водных походах. Спасательные жилеты не соответствовали требованиям; фактически они были не спасательные, а страховочные, которые не удержат пловца, если он потерял сознание. Кроме того, некоторые жилеты были попросту велики подросткам. Обвинение посчитало, что Решетова купила жилеты для отвода глаз – чтобы соблюсти формальные требования. Правда, все это стало понятно лишь после катастрофы, и это тоже поставили в вину руководителям Роспотребнадзора.

За выявленные санитарные нарушения лагерь и должностных лиц неоднократно привлекали к ответственности. Впрочем, все заканчивалось штрафами, причем зачастую – несущественными. К примеру, однажды должностное лицо парк-отеля оштрафовали на 100 рублей.

Услышав эту сумму, две женщины, приехавшие на суд из Москвы, саркастически усмехнулись. Валентина Романова и Анна Борисова в сямозерской трагедии потеряли детей. В отличие от других потерпевших, они часто приезжали в Петрозаводск. Приехали и сейчас. Когда судья зачитывала повреждения, обнаруженные у погибших детей, Анна Борисова не выдержала и заплакала. Ей пришлось выйти из зала.

Романова и Борисова, как и государственный обвинитель, полагают, что чиновники Роспотребнадзора обязаны были прекратить работу лагеря. Они хотели реального наказания и большой денежной компенсации. Прокуратура запросила для Коваленко и Котович по шесть лет колонии.

Однако судья Марина Носова, как и ее предшественник Александр Смирнов, посчитала по-другому. Объяснение, почему Роспотребнадзор не мог предотвратить трагедию, заняло еще несколько часов. Позиция суда состоит в следующем.

Во-первых, Роспотребнадзор не регулирует сферу туризма, в том числе детского. Это ведомство не контролирует походы – ни наземные, ни водные. Подростки же погибли именно во время похода. Как ближе к концу заседания сказала Марина Носова, трагедия не связана с оконными ручками и москитными сетками.

Ведомство следит за нарушениями санитарного законодательства, но в лагере не случилось ни эпидемии, ни массового отравления. Детей погубила безответственность Елены Решетовой и Вадима Виноградова, которые вывели подростков на воду, проигнорировав штормовое предупреждение, а потом постеснялись вызывать МЧС.

Отвергла Носова и другое утверждение следствия: Роспотребнадзор мог закрыть лагерь, но не закрыл. Более того, незадолго до трагедии ведомство выдало Решетовой разрешение на работу, хотя проведенная ранее проверка также выявила многочисленные нарушения. Из этого обвинение делает вывод: Коваленко и Котович легкомысленно отнеслись к своим обязанностям. Однако, по мнению суда, обнаруженные недочеты были легко устранимы – и даже частично устранены: москитные сетки поставили, сливные бачки починили. Формального повода закрывать парк-отель у надзорного органа не имелось. Да и вообще – Решетова начала работу, не дожидаясь положительного заключения ведомства, что в 2016 году, по словам суда, было даже законно.

Марина Носова подчеркнула, что Роспотребнадзор не игнорировал многолетние нарушения в лагере. С парк-отелем судились, его штрафовали, в нем проводили плановые и внеплановые проверки. Работу ведомства суд назвал добросовестной и педантичной. В отличие, кстати говоря, от работы других надзорных структур.

Так, в ходе суда выяснилось, что власти Пряжинского района проверяли детские лагеря – но не «лагерь смерти». Всё потому, что он был частным, а не муниципальным. Хотя, по словам Носовой, такая логика проверяющих никак не мотивирована законом.

О систематических нарушениях и жалобах знали многие, в том числе прокуратура. Детскому омбудсмену Оксане Старшовой за год до этого пришла жалоба от женщины, у которой на Сямозере отдыхал ребёнок. Старшова побывала в лагере, ужаснулась увиденному и написала обращения в различные инстанции. Была проверка, инициированная главой Эссойлы Андреем Орехановым. Были жалобы и в московское правительство, которое часто заказывало путевки в лагерь. Там заявили, что информацию «приняли к сведению».

По мнению судьи Носовой, всем этим фактам обвинение не дало никакой оценки. Суд посчитал, что обвинение увидело в Роспотребнадзоре некий собирательный образ ведомства, которое отвечает за всё. Но это не так.

Обвиняемые оправдательный приговор восприняли спокойно, почти без эмоций. Может, сказались 11 часов на ногах; к концу судебного заседания даже приставы искали возможность к чему-нибудь прислониться. Два года назад, услышав о своей невиновности, Людмила Котович расплакалась, но в этот раз приговор читали гораздо дольше, судья озвучивала свои мотивы, и было понятно, что чиновников оправдают.

Теперь, если приговор вступит в силу, Котович, и Коваленко имеют право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. Гражданские иски на десятки миллионов рублей остались без удовлетворения.

Узнать мнение потерпевших не удалось: Валентина Романова и Анна Борисова ушли еще вечером, не дожидаясь решения. Государственный обвинитель заявила, что приговор, без сомнения, будет обжалован. Между тем, летом нас ждет еще один приговор – инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерещикову. Их два года назад признали не виновными в некачественном оказании услуг, повлекших гибель людей. Верховный суд оставил это решение в силе. Однако прокуратура и здесь сумела добиться пересмотра дела.