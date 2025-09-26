Жители Карелии всё активнее осваивают формат вертикальных микродрам

Лидером среди сервисов стал DramaBox: его аудитория в Карелии выросла в 14 раз. Второе место занял ShortTV (рост в 10 раз), третье — ReelShort (+4,5 раза). В топ-5 также вошли MoboReels (+4 раза) и GoodShort (удвоение аудитории).

Из всех платформ только ReelShort предлагает русскоязычный интерфейс и субтитры к отдельным сериалам. У MoboReels тоже есть русский интерфейс, но контент доступен только на языке оригинала.

Вертикальные драмы — формат, пришедший из Китая: эпизоды длятся от 1 до 3 минут, снимаются в вертикальной ориентации и объединяются в сериалы по 60–90 серий. Общий хронометраж сезона сопоставим с полнометражным фильмом, но контент разбит на короткие динамичные фрагменты, которые идеально подходят для просмотра в дороге или в перерыве.

Основная аудитория в России — зрители в возрасте от 26 до 45 лет: на них приходится 53 % пользователей и 59 % общего времени просмотра. В Карелии преобладают женщины — их доля составляет 54 % против 46 % у мужчин.

Предпочтения зависят и от возраста: пользователи старше 26 лет чаще выбирают ShortTV (59 % его аудитории), в то время как молодёжь в возрасте 14–25 лет делит внимание между ShortTV (42 %) и DramaBox (36 %).

Интерес к коротким сериалам в Карелии продолжает расти и по данным «МегаФона»: в третьем квартале 2025 года трафик на профильных платформах вырос в 8 раз по сравнению с первым кварталом. Пик активности пришёлся на август, а самым популярным сервисом стал ShortTV.

Почти весь трафик — 98 % — приходится на смартфоны, что подчёркивает мобильную природу формата.

Среди российских городов по времени просмотра на одного пользователя лидируют Химки (68 минут в месяц). На Северо-Западе первое место у Сыктывкара (43 минуты), за ним следуют Северодвинск (38 минут), Череповец (32 минуты), Санкт-Петербург (27 минут) и Вологда (26 минут).