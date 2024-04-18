В микрорайоне Петрозаводска решили наладить торговое обслуживание

Раз в неделю глава местного самоуправления Петрозаводска, которым ровно 20 лет назад был Виктор Масляков, выезжал вместе с чиновниками администрации и специалистами МУПов, что называется, «на территорию». На этот раз мэр города обратил внимание на торговое обслуживание жителей микрорайона Древлянка.

В те годы самый крупный магазин Древлянки – универсам «Меркурий» уже более полугода стоял закрытым. Предыдущий арендатор оставил городу долги и здание с вышедшими из строя инженерными коммуникациями. Правда, в скором времени ситуация должна была измениться. Городским властям удалось найти предпринимателя, который собирался вложить в умирающий универсам деньги. Чтобы «Меркурий» снова заработал необходимо было минимум пять миллионов рублей.

«Начали демонтаж всего оборудования, - доложил Михаил Ганин, начальник Управления градостроительства и архитектуры Петрозаводска. – Демонтируют вентиляцию, электрику, убирают мусор. Но пока мало народу работает. Порядка десяти человек, а надо человек шестьдесят». Тем не менее, новые арендаторы планировали завершить все работы ко Дню города.

А еще спустя год должна была решиться судьба еще одной торговой точки на Древлянке – мини-рынка «Ягуар». «В принципе, этот рынок не нужен здесь совсем, - категорично высказалась Светлана Орлова, начальник Управления торговли Петрозаводска. – Если только по продаже непродовольственной группы товаров. Но учитывая, что рядом будет универсам, рынок тут будет, как устаревшая позиция реализация товаров через киоски, с точки зрения даже санитарных норм». На месте рынка планировали разместить современный торговый комплекс. За строительство обещал взяться сам же учредитель мини-рынка «Ягуар».

Его директор Александр Дьяконов сказал: «Проект был полностью готов, но изменились нормы СЭС. По правилам – 50 метров от жилого дома. Поэтому нам нужно постановление о допроектировании, 50 метров проекта сократить, надстроить второй этаж, и мы готовы будем начать строительство». Проект обойдется примерно в 50 миллионов рублей, прикинули владельцы рынка. Они хотели начать стройку весной 2005 года.

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В Петрозаводск с неофициальным визитом приехали лицеисты из города Ла-Рошель. Так уже повелось, что за все тридцать лет побратимских связей между нашими городами по-настоящему дружили и встречались регулярно только студенты. Преподаватели этому как раз не удивлялись. Они говорили: а что им делить? Ведь они так похожи!

Преподаватели русского языка во Франции не сильно загружали своих учеников грамматикой. «Великий и могучий» там изучали на основе стихов, поговорок, народных песен. Приехавшие студенты выступили с песней «Виновата ли я, что люблю»! Можете себе представить? Пели почти без акцента – вот убедитесь сами.

Сведения о стране изучаемого языка были у ребят самого общего характера. Студент Тома Гоше ответил: «Что знаю о России? Эрмитаж… Красная площадь… Много озер. Ну и водка, конечно».

Каждого лицеиста поселили в русскую семью. Правда, дома они проводили мало времени. У них было все расписано по часам: встречи со сверстниками, занятия, игры. Такое пребывание студентов в чужой стране лингвисты называют «глубоким погружением в языковую среду». Французы погрузились с головой. И не без удовольствия. Узнали много новых слов. «Зашибись!» - выдал Тома Гоше и засмеялся.

В 2005 году во Францию собирались ехать студенты Петрозаводского пединститута. Такие обмены проходили на тот момент уже 18 лет. Правда, критерии отбора счастливчиков с годами изменились. Раньше институт отправлял за границу отличников, и искал для их поездки спонсоров. А вот в начале нулевых отправиться во Францию могли те, кто сумел принять у себя студента из этой страны, и сможет сам оплатить поездку в Ла-Рошель.

Таким было 18 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.