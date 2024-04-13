Бассейн на Гоголя? Почему бы нет, решили бизнесмены Петрозаводска

Глава местного самоуправления Петрозаводска ровно 20 лет назад проинспектировал городские стройки. Развитие бизнеса и городской инфраструктуры – главное, о чем говорил Виктор Масляков.

Торговое здание на улице Гоголя, открытие которого запланировали на август 2004 года, стал лишь первой очередью большого проекта, который носил название «общественно-оздоровительного центра». Помимо торговых площадей, владельцы обещали тут построить бассейн (мы до сих пор ждем!) и небольшой каток для детей. Развитие бизнеса и городской инфраструктуры одновременно – такова была в те годы политика городских властей. В комплекс обещали включить детские игровые площадки, о чем сообщил Владимир Бломберг, инвестор проекта.

И еще две детские площадки собирались строить в Петрозаводске. На это затрачивались совместные усилия администрации города и предпринимателей. Жители Кукковки ждали завершения строительства нового крытого рынка (его назвали «Добрыня»). Люди надеялись, что помимо цивилизованной торговли под крышей у них появится хорошее место для прогулок с детьми. Виктор Масляков заверил жителей микрорайона в том, что на месте рынка «Ювенал» рядом с универсамом «Ритм» будет оборудована зона отдыха и детский городок. Кроме того, вторая детская площадка появится рядом с «Добрыней».

И второй актуальный вопрос задали жители Кукковки чиновникам мэрии – поликлиника для взрослого населения микрорайона. Люди возмущались – им эту поликлинику обещали давно. Мэр оправдывался. Рейдом по городу остались довольны и жители, и Виктор Масляков, который собирался еженедельно отправляться в разные районы Петрозаводска. Следующей точкой на городской карте была Древлянка, где планировали обсудить торговое обслуживание этого микрорайона. На мини-рынок «Ягуар» было много нареканий.

...

Во Всемирный день здоровья в школах Петрозаводске провели занятие по оказанию первой медицинской помощи. Вообще, такие занятия проводились два раза в год – осенью и весной, когда дети свободное время с большей охотой проводили на улице. Занятия вели сотрудники Скорой медицинской помощи. 11-классники из школы №43 справились с заданиями.

На прогулке с ребенком может произойти что угодно. Если рядом оказались его сверстники, то они должны не растеряться и оказать первую помощь. Цель таких уроков с медиками – напомнить школьникам о том, как вести себя в таких случаях.

«Такие практические занятия необходимы ребятам», - считала Галина Столевская, заместитель директора по воспитательной работе. Ее поддержал 11-классник Иван Палийчук: «Особенно весной, когда все начинают кататься на велосипедах. У нас проводятся занятия с сотрудниками ГИБДД».

По установленным нормативам, сотрудники БСМП должны быть на месте максимум через 15-20 минут после вызова. Но за это время пострадавшему может понадобиться срочная помощь. И ее оказать мог лишь подготовленный человек, который правильно оценит обстановку. Фельдшер Станции скорой помощи Михаил Цаплин заявил: «Ее окажет более взрослый человек или подросток. Дети раннего возраста, как правило, теряются». Именно поэтому такие уроки проводили для старшеклассников. Как отметили сами ребята, им не хватало практики. Ведь отработанные навыки легче вспомнить, когда в них появляется необходимость.

«Хотелось бы, чтобы специалисты чаще приходили к нам в школу, - заметила Галина Столевская. – Больше принимали участие в таких практических занятиях». Как отметили сотрудники «Скорой помощи», в 2002 году в различных уличных происшествиях пострадали 42 ребенка до 16 лет. В 2003 году – на семь меньше.

В Карелии вышли в свет четыре новых книги. Их авторы – известные поэты и писатели Карелии – Армас Мишин, Раиса Мустонен, Владимир Судаков и Василий Фирсов. Публикацию этих разных книг объединяло одно – они ждали выхода в свет по десять и более лет.

На счету Армаса Мишина к тому времени уже набралось более двух десятков книг. Это и стихи, и критические и литературоведческие монографии, переводы, научные работы. Книгу, которая вышла в тот год, Мишин назвал «И то правда». Она готовилась к печати с конца 50-х годов! В сборник вошли небольшие зарисовки из записных книжек автора: «Это наблюдения над жизнью, размышления небольшие, раздумья о людях, о психологии поведения человека. Ну и где-то, наверное, проглядываю и я сам».

Книга Раисы Мустонен «Вначале была люболь» ждала выхода десять лет. Среди произведений, вошедших в сборник, притча «Где твой дом, ангел» (в Национальном театре поставили спектакль по этому тексту). По признанию писательницы, в каждом из героев ее произведении, виден и сам автор: «Даже где мужчины, и где женщины, и где животные. У меня все процентов на восемьдесят автобиографично. Я все пропускаю через себя, можно сказать, что герой только я сама. Просто я под разными масками».

На издание сборника стихов Владимира Судакова тоже долгое время не находилось денег. В его книге были собраны произведения последних десяти лет. А «Озорные сказки» Василия Фирсова были полны юмора. В тексте автор позволял себе просторечные обороты и злободневный взгляд на вещи. В те годы сложилось мнение, что издать хорошую книгу практически невозможно. Рынок был переполнен детективами и сентиментальной прозой.

«А вот талантливому человеку, который многие годы работает над текстом, набрать деньги на свою книгу чрезвычайно трудно, - признался Мишин. – Он ведь работает над книгой, а не где-то зарабатывает, становится бизнесменом, чтобы издать свою книгу». Хотя, по словам библиотекарей, за последние два года в читальных залах «Публички» прошла не одна презентация новых изданий. Впрочем, и положительной тенденцией пока еще назвать это было нельзя.

Таким было 13 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.