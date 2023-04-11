Парами ацетона чуть не отравились ученики одной из школ Петрозаводска

По постановлению республиканского центра Санэпиднадзора ровно 20 лет назад на пару дней были отменены занятия в средней школе №42, которая находится на Древлянке. Результатом такого решения стала отравление воздуха в этом учебном заведении, произошедшее накануне. Причем, отравление парами ацетона. Умелые действия педагогов при эвакуации детей помогли предотвратить трагедию.

Рядом со зданием школы находился коллектор, принадлежащий предприятию Тепловых сетей.

«Они произвели окраску своего оборудования вне школы, - пояснил директор школы №42 Юрий Ворожун. – При этом не поставив в известность ни администрацию города, ни администрацию школы. Покраска была произведена битумным лаком».

В результате действий рабочих пары ацетона попали по коммуникациям в вентиляционные шахты школы. В классах и кабинетах появился сильный запах. Дети стали жаловаться на самочувствие. В полдень руководство школы приняло решение о немедленной эвакуации детей.

«Были сорваны уроки шестые, седьмые, восьмые. Отменена вторая смена. Группы продленного дня были эвакуированы в соседнюю школу №45», - рассказал директор. Эти меры спасли без преувеличения здоровье многим из 1300 учеников школы.

Вызвали сотрудников СЭС, те определили, что в помещениях содержится большое количество ацетона. По решению СЭС учеба была приостановлена и на следующий день. Как пояснила заведующая отделением надзора за условиями обучения СЭС Наталья Швецова, концентрация ацетона в воздухе была 400 миллиграммов на кубический метр. Для сравнения – на промышленных предприятиях, где работают с этим веществом, причем, в респираторах, предельно допустимая норма паров ацетона – 200 миллиграммов. Действия учителей предотвратили тяжелые последствия. Школу закрыли на несколько дней. Разрешить в ней учиться должны были работники СЭС, которые брали пробы в классах.

К 300-летию столицы Карелии издательство «Периодика» выпустила книгу «Петрозаводск: Хроника трех столетий». Презентация нового издания состоялась в мэрии.

Читателю было представлено научно достоверное, последовательное и систематическое изложение наиболее значимых событий в жизни города с момента его возникновения и вплоть до 2003 года. Так сами авторы книги определили жанр своего труда. Заслуженный деятель наук, директор ИЯЛИ КНЦ РАН Юрий Савватеев сказал: «Это и не исследование, и не сборник документов. Это именно хроника событий на протяжении всей истории нашего города».

События трех сотен лет были перечислены на 500 страницах увесистого тома, год за годом. Историк Максим Пулькин сказал: «Как говорили в 18 веке, «лес одолел и железная вода пресеклася». То есть иначе говоря, это был смертельный диагноз – ничего здесь не будет». Но пессимизм был преждевременный. Выдержки из документов, газетные статьи, фотографии и рассказы очевидцев повествуют о сменявших друг друга периодах расцвета и упадка главного города Олонецкой губернии, Карельской Трудовой коммуны, столицы сначала союзной, потом автономной, а нынче просто – Республики Карелия. Среди событий, упомянутых в хронике, были как эпохальные, вроде приезда царя или президента, революции и войн, так и менее значимые – но оттого не менее интересные. Например, из книги можно узнать, что 19 сентября 1875 года в Петрозаводске была открыта первая гидрометеорологическая станция. Впервые колеса автомобиля коснулись городских улиц 8 июля 1911 года. А 21 августа 1955 года в Парке культуры и отдыха пела Лидия Русланова.

Множество из этих событиях лично видели и могли припомнить долгожители Петрозаводска. В Карелии долгожителями считались те, кто перешагнул 85-летний рубеж. Тех же, кто дожил до ста лет, можно было пересчитать по пальцам руки. Одной из долгожительниц была петрозаводчанка Александра Алексеевна Гришина, ровно двадцать лет назад ей исполнилось 105 лет!

Александра Алексеевна родилась в 19 веке, под Петербургом. После войны переехала в Петрозаводск. И у нас многие годы работала на железной дороге. В Ленинграде, во время блокады у нее погибли все родственники, а муж умер еще до войны. После его смерти Александра Алексеевна не вышла замуж, жила для своих трех дочерей, многочисленных внуков и правнуков. Как рассказала средняя дочь Людмила Васильевна, никаких особенных секретов долголетия у ее мамы не было. Правда, к крепким напиткам и к табаку она всегда была равнодушна. Когда ей меняли паспорт старого образца на новый, в Паспортном столе долго удивлялись и несколько раз переспрашивали – верна ли дата рождения: 1898 год. Да, это правда! Александре Алексеевне Гришиной 11 апреля 2003 года исполнилось 105 лет.

Таким было 11 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.