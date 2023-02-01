Двое подростков терроризировали сверстников в Петрозаводске

Сотрудники милиции ровно двадцать лет назад задержали подростков, которые в течение месяца разбойничали – отбирали деньги и вещи (даже верхнюю одежду) у своих сверстников.

Одному мальчику тогда было 14 лет, второму – 13. В изоляторе для несовершеннолетних они находились второй день. Они сознались в пяти преступлениях, совершенных по отношению к своим сверстникам. Старший оперуполномоченный Центрального ГОВД Александр Пюльзю рассказал: «Схема была такая: двое-трое подростков своих ровесников затаскивали в подъезды и под угрозой применения физического насилия открыто похищали куртки, одежду, часы, деньги. В основном преступления происходили на территории центра города и микрорайона Древлянка».

Из тех вещей, которые эти ребята показали в изоляторе, как они утверждали, большая часть – их личная. По словам оперативников, ребята проявляли изобретательность. И даже некоторую жалость к своим жертвам. Раздевая их, грабители отдавали им свою – возможно, снятую с кого-то до этого одежду. Таким образом, меняя облачение, они становились менее узнаваемы.

-Не жалко вам было тех ребят?

-Некоторых жалко, - признался малолетний грабитель. – Лица у них такие, жалостные. Они просили. Не плакали, просто просили. Не отбирать.

Отбирали вещи подростки жестоко – под разными предлогами заводили в подъезд и запугивали. «В одном случае там даже что-то с применением ножа было. Дети пугались», - рассказывал Александр Пюльзю.

-Тебя жестокости кто-то из старших научил? – спросила журналистка одного из подследственных.

-Это от мамы взялось. Мама бьет.

За те дни, что ребята находились в изоляторе, родители их ни разу не навестили. И было похоже, что не проявили ни малейшего интереса к их судьбе.

В Москве в это время собирались провести съезд директоров средних профессиональных училищ России. Туда собирался поехать и Глава Карелии, который в те годы среди прочих работал над реформированием системы образования. Накануне поездки Сергей Катанандов и мэр Петрозаводска Виктор Масляков побывали в школе №42 на Древлянке.

В ней тогда учились 1200 детей. Делегация чиновников побывала на уроках, поинтересовалась у школьников, что они знают об истории Петрозаводска. Напомним – тот год был для столицы Карелии юбилейный. Дети чувствовали себя на встрече свободно, даже пошутили, что получают одни двойки. Чем немного расстроили делегацию. А больше всего – свою учительницу.

На встрече с учителями и ветеранами в актовом зале Глава Карелии и мэр столицы ответили на вопросы собравшихся о заработной плате, о едином госэкзамене, о пенсиях и пособиях. А также об уборке города, содержании дорог, о развитии экономики Карелии в целом. «Мы все сделали для того, чтобы люди, работающие в бюджетной сфере, стали вовремя получать заработную плату, - говорил Сергей Катанандов. – Это тяжелейший крест всех нас. До этого никто эту проблему решить не мог».

В школьной столовой Катанандова и Маслякова особенно интересовали цены и качество питания. Рассчитываясь за обед, Сергей Леонидович поговорил с кассиром о доступности цен, которые так волновали малообеспеченные семьи.

«На следующей неделе состоится съезд педагогов профессионального образования, - заметил он. – Я там буду выступать, буду говорить о значимости профессиональной ориентации. Понятно, что образование является одной из ключевых сфер деятельности Главы Республики. Видимо, я это буду делать до конца своих дней».

В завершении четырехчасового визита в школу представители властей города и республики приняли участие в открытии нового хореографического класса фольклорного ансамбля «Крууга». Того самого, который выступал для Президента РФ Владимира Путина, когда тот посещал Карелию.

Таким было 1 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.