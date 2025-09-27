27 сентября 2025, 09:00
Общество

Вкус детства забыт. Завод мороженого снесли в Петрозаводске

Что появится на территории снесенного предприятия - пока тайна
фото «Петрозаводск говорит»

Здание на улице Кирова в Петрозаводске, в котором когда-то производили вкусное местное мороженое, пошло под снос.

Объект напротив БСМП крушила строительная техника. От былого предприятия практически не осталось и следа.

Что именно появится на территории, где когда-то располагался завод, точно не известно.

В одном из телеграм-каналов сообщалось, что на территории бывшего завода будет реализован некий инвестиционный проект.

В администрации Петрозаводска никак не смогли прокомментировать ни информацию по сносу завода, ни о планах нового владельца на столь лакомый участок земли. Один из местных жителей предположил, что на месте завода построят жилой дом.

Завод «Холод Славмо» был основан в 2000 году, признан банкротом в 2023 и прекратил производство мороженого, которое продавали не только в Карелии, но и других регионах. В октябре 23-го в паблике предприятия появился прощальный пост: «Прощай, «то самое» мороженое из детства».

