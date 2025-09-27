Еще шестеро насмерть отравились алкоголем по соседству с Карелией

Еще шесть человек насмерть отравились алкоголем в Ленинградской области. Гибель людей зафиксирована в Волосовском районе. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 47news.

В крови шестерых погибших нашли метиловый спирт. Люди умерли в период с 10 по 17 сентября. Возраст жертв разный – от 39 до 64 лет. В гибели людей подозревают 63-летнего местного жителя. В его жилье нашли шесть канистр с запахом алкоголя. Одной из жертв стала супруга подозреваемого мужчины. Обстоятельства отравления людей еще выясняют.

Ранее в другом районе Ленобласти, Сланцевском, люди тоже насмерть отравились алкоголем. В деревне Гостицы погибли 19 человек. Уже подтверждено, что часть погибших отравилась метанолом. Задержаны трое подозреваемых – пенсионер, сотрудник детского сада и еще один местный житель.