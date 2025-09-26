Семь человек умерли от отравления алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области семь человек умерли после отравления сомнительным алкоголем. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, трагедия произошла в Сланцевском районе. 24-25 сентября были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин в возрасте от 42 до 69 лет. Еще три человека госпитализированы.

Одна из пострадавших, за жизнь которой сейчас борются врачи - 75-летняя женщина. В ее дом нагрянули силовики. Выяснилось, что 79-летний муж пенсионерки снабжал местных алкоголем, который и мог стать причиной отравления. Мужчина задержан.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. Прокуратура взяла его расследование на особый контроль.

