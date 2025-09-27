27 сентября 2025, 09:09
Дом, машины, постройки мощно горели ночью на Ключевой
Более 20 человек боролись ночью с серьезным возгоранием в Петрозаводске
фото стопкадр тг-канал «Карельский дворик»
Очевидцы сообщили в соцсети о возгорании в Петрозаводске.
Жилой дом вспыхнул в районе улицы Сусанина на Ключевой, сообщалось в телеграм-канале «Карельский дворик». Зарево пожара было видно издалека. Пожар, предположительно, случился среди частных домов.
Справиться с возгоранием пытались прибывшие пожарные. Очевидцы снимали противостояние огненной стихии и профессиональных огнеборцев.
В МЧС Карелии сообщили, что пожар вспыхнул на улице Народная, 25-а, о пожаре стало известно в 00:28.
Огонь повредил частный дом, хозяйственную постройку, гараж, баню, два автомобиля. Также пламя повредило стену и крышу гаража на площади 5 квадратных метров и заднюю часть автомобиля.
В ликвидации серьезного возгорания участвовали 22 человека и 7 единиц техники.