Два автомобиля опрокинулись сегодня на Чапаева, пострадали трое

В Госавтоинспекции рассказали о троих пострадавших в результате аварии на улице Чапаева в Петрозаводске, произошедшей днем 11 ноября. В соцсетях опубликованы многочисленные записи с регистраторов и фото последствий и самого момента ДТП.

В дорожной полиции предварительно установили, что 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением. Он столкнулся с автомобилем Ford.

Судя по кадрам с городской камеры наблюдения, микроавтобус просто вытолкнул с проезжей части машину, в итоге она упала на крышу, другая на бок. Шедшему в этот момент пешеходу повезло, он был буквально в шаге от беды.

За рулем Ford была 48-летняя женщина-водитель. В ДТП пострадали оба водителя, а также 37-летняя женщина-пассажир Mercedes.