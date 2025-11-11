Арестован сбивший насмерть пенсионера в Петрозаводске водитель

В Петрозаводске арестован 22-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в городе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Напомним, трагическое происшествие случилось вечером 9 ноября на улице Чапаева. Автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находился молодой человек, сбил 65-летнего пенсионера, который шел по пешеходному переходу. Пострадавший умер в больнице.

Суд отправил обвиняемого под стражу по 8 января 2026 года. Расследование дела продолжается.