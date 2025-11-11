11 ноября 2025, 16:47
Новые светофоры заработали на «Коле» под Петрозаводском
Светофорные объекты будут регулировать движение на 422-м километре федеральной магистрали
Фото: freepik
На 422-м километре трассы «Кола» заработали новые светофоры. Об этом сообщает Упрдор «Кола».
Светофорные объекты установлены в районе примыкания к федеральной магистрали Пряжинского шоссе. Их ввод в эксплуатацию упростил повороты с региональной дороги на федеральную, а также и в обратном направлении.
Дорожники напомнили, что в 2026 году появятся два новых светофора на трассе А-119 в границах Медвежьегорска - в районах улиц Ленина и Дзержинского.
