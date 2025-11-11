Рыбаков наказали за плохо потушенный пожар

В Лоухском районе весной рыбаки развели костер, но не смогли его потушить. В итоге очень сильно пострадал лес, виновника приговорили к обязательным работам, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Мужчины приехали рыбачить на озеро Кереть. Пока один из них уплыл на лодке, второй развел костер рядом с корнями сосны. Дерево загорелось, и товарищи постарались потушить возгорание. Однако пожар снова начался даже после их отплытия с острова. Утром оказалось, что пострадал лес площадью 0,3 гектар. Ущерб составил 136 тысяч рублей.

Мужчину нашли и наказали по ст. 261 ч.1 УК РФ - уничтожение или повреждение лесных насаждений. Виновнику назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.