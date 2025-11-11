Александр Федоричев вступил в должность гендиректора ООО «КЭО»

Сегодня Александр Федоричев приступил к исполнению своих обязанностей на должности генерального директора регионального оператора ООО «КЭО».

Напомним, ранее предложение поддержать кандидатуру, выдвинутую Главой Карелии Артуром Парфенчиковым, было одобрено Советом директоров «КЭО».

Вице-премьер Правительства Янина Свидская представила Александра Федоричева коллективу.

У Александра Леонидовича большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уверена, что он быстро изучит внутреннюю специфику работы и выполнит те задачи, которые перед ним поставлены»,

- отметила Янина Свидская.

Необходимость изменений руководства КЭО обусловлена выходом группы компаний «ЭкоЛайн» из состава участников ООО «Карельский экологический оператор», прекратившего проект государственно-частного партнёрства, а также дальнейшим государственным управлением деятельности регионального оператора, поддержкой Правительства Карелии в выделении финансирования на приобретение мусоровывозящей техники, учетом всех труднодоступных для вывоза ТКО территорий, обновлением схемы обращения с отходами.

Уверен, что мой опыт работы в сфере ЖКХ поможет быстро оценить ситуацию, те ресурсы, которые у нас есть, наметить первоочередные шаги и улучшить работу регионального оператора, добиться чистоты и порядка, которые важны для наших жителей»,

- сказал Александр Федоричев.

Александр Федоричев руководил отделом ЖКХ Администрации Прионежского района, Госкомитетом по вопросам развития местного самоуправления, был заместителем министра, а после – министром строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия.