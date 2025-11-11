В Ярославской области мужчина расстроился и сжег дом

В Ярославской области мужчина устроил пожар из-за личных проблем. Его привлекли к уголовной ответственности, сообщает "Газета.ru".

Перед пожаром мужчина напился. Свидетели предполагают, что причиной такого поведения стали проблемы в семье. Мужчина вышел из дома, облил его бензином и поджег.

Теперь его ждет уголовная ответственность по части 2 статьи 167 УК РФ - умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога. Мужчине может грозить наказание лишение свободы до 5 лет.