Депутаты Заксобрания Карелии обсудили острые вопросы по бюджету

11 ноября в Законодательном собрании состоялось заседание Комитета по налогам и бюджету. В его работе принял участие министр финансов республики Александр Климочкин, представители министерств, ведомств, участники программы «Герои Карелии».

Депутатов интересовало, почему в основу бюджета Карелии положен сценарий социально-экономического развития, а не консервативный, что было бы логично при понижении налоговых сборов. На этот вопрос ответил вице-премьер республики по вопросам экономики Олег Ермолавев.

Налог на прибыль не скукоживается. Вся страна находится в сложной ситуации, влияние санкций не проходит бесследно. Однако все необходимые меры принимаются. Только в этом году в Карелии открыт ряд новых предприятий: железобетонный завод, завод по производству кормов и другие. В следующем году налоговый индекс превысит 100 процентов»,

- уверен вице-премьер.

Вице-спикер Илья Раковский задал вопрос о методике расчёта субсидий для районов и округов Карелии. По каким критериям они производятся, и почему такие неравномерные суммы?

Сумма в бюджете для субсидирования районов заложена в размере 1 млрд 81 млн рублей. Критерии основаны на численности населения, его плотности, структуры и налогового потенциала. Исходя из этих расчётов, иногда наибольший объем дотаций получают небольшие районы - Пряжинский, Калевальский район или Муезерский округ. До 30 млн увеличена дотация на 2026 год - тем, кто активно работает в сфере земельных отношений и в сфере туризма»,

- пояснил министр финансов Александр Климочкин.

Зампредседателя парламента Карелии Ольга Шмаеник озвучила проблему жителей маленьких поселений: из-за отсутствия магазинов они не могут купить продукты и предметы первой необходимости. Нужно предусмотреть возможность стимулирования предпринимателей для организации автолавок. В министерстве финансов заверили, что такая работа уже ведется.

Депутат Леонид Лиминчук напомнил, что в создание кластера по переработке морских водорослей уже вложено немало средств, и поинтересовался, когда кластер заработает. Вице-премьер Ермолаев сообщил, что техническое присоединение предприятие к электросетям запланировано на конец ноября, а строительство будет завершено в декабре-январе. Потом будет выпущена пробная партия продукции, а в полную мощность кластер заработает летом 2026 года.

Депутат Ирина Богучевская поинтересовалась, когда планируется ремонт мостов в Беломорске и капитальный ремонт Беломорского Дома культуры. Олег Ермолаев ответил, что решение по Дому культуры есть - в 2026 году он будет ремонтироваться на средства из фонда развития Кемско-Беломорской агломерации. С мостами сложнее - тут без помощи из федерального бюджета не обойтись, но работа в этом направлении ведется.

Депутат Андрей Монастыршин спросил, когда отремонтируют кровлю детского сада в поселке Пяозерский, и когда будет пущен паром в поселке Панозеро. Представитель Минстроя рассказал, что идет федеральная программа ремонта детских садов - Пяозерский садик будет отремонтирован в рамках программы капитального ремонта. Что касается парома, то в следующем году будет завершено проектирование береговой инфраструктуры.

Участники заседания успели обсудить и вопросы здравоохранения. Так, на бесплатные лекарства в 2026 году в бюджет заложено 987 млн рублей, из них 242 млн - для людей с диагнозом сахарный диабет.

Комитет по налогам и бюджету рекомендовал Законодательному собранию принять бюджет Карелии в первом чтении. Срок внесения поправок - до 28 ноября.

Фото: ЗС РК.