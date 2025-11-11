Еще три библиотеки нового поколения создадут в Карелии в 2026 году

Новые культурно-образовательные пространства будут созданы в библиотеках посёлков Сосновец Беломорского округа и Хаапалампи Сортавальского округа. Серьезное обновление ждет и центральную городскую детскую библиотеку им. В. М. Данилова в Петрозаводске.

На реализацию проектов планируется направить 30,4 млн рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на ремонт помещений и приобретение современного оборудования. В библиотеках обновят книжные фонды, проведут зонирование, установят специализированную удобную мебель. Помимо этого, учреждения получат новое программное обеспечение и доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Чтобы работать в соответствии с новыми стандартами, сотрудники модельных библиотек пройдут повышение квалификации.

Финансирование в рамках нацпроекта «Семья» удалось получить благодаря активной работе Главы Карелии Артура Парфенчикова с федеральным центром. За последние годы уже 13 учреждений культуры в разных районах и округах республики получили статус модельных библиотек и стали центрами притяжения для читателей всех возрастов.

Модернизированная библиотека — это шаг к тому, чтобы знания и культура стали ближе к каждому жителю Карелии. Мы создаём пространство, где можно учиться, творить и мечтать»,

– отметил министр культуры Алексей Лесонен.

Фото: Министерство культуры РК.