Плата за ЖКХ вырастет почти на 10% со следующего года

Россиянам придется платить больше за коммунальные услуги. ТАСС спрогнозировал рост стоимости коммунальных услуг в ближайшие три года.

В 2026 году ЖКХ вырастет на 9,9%, в 2027 – на 8,7%, в 2028 – на 7,1%. Параметры будут различаться по регионам.

«Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем по Российской Федерации прогнозируется в 2026 году на уровне 9,9%, в 2027 году - 8,7%, в 2028 году - 7,1%», - указано в прогнозе минэкономразвития РФ.

В период 2026-2028 годов при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована целевая дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5% к выручке ежегодно).