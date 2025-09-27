Полиция опубликовала фото девушки – ее разыскивают

Правоохранители опубликовали кадры с камеры наблюдения.

На них девушка с длинными волосами. МВД предположило, что она может быть причастна к краже в Петрозаводске.

Девушку разыскивают и просят помочь в поисках бдительных петрозаводчан.

В Карелии разыскивают также 17-летнюю девушку. Она пропала по пути в Деревянку.