27 сентября 2025, 10:12
Происшествия

Полиция опубликовала фото девушки – ее разыскивают

Бдительные петрозаводчане могут помочь полиции в поисках предполагаемой злоумышленницы
фото пресс-службы МВД РК

Правоохранители опубликовали кадры с камеры наблюдения.

На них девушка с длинными волосами. МВД предположило, что она может быть причастна к краже в Петрозаводске.

Девушку разыскивают и просят помочь в поисках бдительных петрозаводчан.

В Карелии разыскивают также 17-летнюю девушку. Она пропала по пути в Деревянку.

