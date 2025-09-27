27 сентября 2025, 10:12
Полиция опубликовала фото девушки – ее разыскивают
Бдительные петрозаводчане могут помочь полиции в поисках предполагаемой злоумышленницы
фото пресс-службы МВД РК
Правоохранители опубликовали кадры с камеры наблюдения.
На них девушка с длинными волосами. МВД предположило, что она может быть причастна к краже в Петрозаводске.
Девушку разыскивают и просят помочь в поисках бдительных петрозаводчан.
В Карелии разыскивают также 17-летнюю девушку. Она пропала по пути в Деревянку.