Тело обгоревшего мужчины нашли на пепелище в Карелии

Сарай сгорел ночью в Кеми
В Кеми в районе улицы Свердлова ночью 27 сентября пожарные тушили горящий сарай. Рядом находились жилые дома, но угрозы для них не было.

Спасателей вызвали в 04:40 из-за пожара в бесхозном сарае. Прибывшие спасатели потушили горящую постройку, а когда разбирали конструкции, увидели обгоревший труп мужчины. Его личность пытаются установить.

